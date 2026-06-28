نخستین دادگاه برخط کشور در ساختمان دادگستری کیش راه‌اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نخستین دادگاه برخط کشور روز یکشنبه طی آیینی با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و جمعی از مسوولان استانی و محلی در ساختمان دادگستری کیش راه‌اندازی شد.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد کیش هدف از راه‌اندازی اولین دادگاه برخط کشور در کیش را تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و کاهش مشکلات ناشی از محدودیت‌های رفت‌وآمد عنوان کرد.

سیدمحمد مهدی قاضی‌زاده فرد افزود: این طرح با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و قوه قضاییه با هدف ارائه خدمات بهتر به ساکنان کیش راه اندازی شده و گامی نوین در خدمات قضایی هوشمند است.

وی گفت: با توجه به شرایط کشور در مقاطع مختلف و محدودیت‌های ایجادشده در رفت‌وآمد، از جمله کاهش پرواز‌ها و دشواری حضور فیزیکی شهروندان در جلسات دادگاه، ضرورت ارائه راهکاری نوین برای تسهیل فرآیند‌های قضایی بیش از گذشته احساس می‌شد.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد کیش بیان کرد: راه‌اندازی دادگاه برخط با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری و زیرساخت‌های ارتباطی، امکان حضور مجازی افراد در جلسات قضایی را فراهم می‌کند.

وی در تشریح قابلیت‌های سامانه دادگاه برخط کیش اظهار کرد: خواهان و خوانده در این سامانه نیازی به حضور فیزیکی در محل دادگاه را ندارند و می‌توانند از طریق پیوند اختصاصی الکترونیکی که در زمان مشخص برای آنها ارسال می‌شود، در جلسه دادگاه شرکت کنند.

قاضی‌زاده فرد اضافه کرد: ارتباطات سامانه بر بستر اینترنت است و شهروندان می‌توانند از منزل یا هر مکان مناسب دیگری با استفاده از وسایل همراه در جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه طرح در مراحل بعدی گفت: در مراحل آینده، اتاق‌هایی در دادسرا‌های منتخب سراسر کشور پیش‌بینی خواهد شد تا افرادی که به امکانات شخصی دسترسی ندارند، بتوانند از ظرفیت اتصال به دادگاه برخط استفاده کنند.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد کیش افزود: اجرای این طرح در کیش به صورت آزمایشی آغاز شده و در صورت موفقیت اجرا، زمینه توسعه و بهره‌برداری از دادگاه‌های برخط در سایر نقاط کشور فراهم می‌شود و گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی خدمات قضایی و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم خواهد بود.

برچسب ها: دادگاه ، دادگستری
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