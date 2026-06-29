باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین گفت: نرخ تورم سالانه کشور در خردادماه ۶۲ درصد اعلام شده است که این رقم در استان قزوین ۶۴.۵ درصد برآورد می‌شود و نسبت به ماه گذشته افزایش ۴.۲ درصدی داشته که با این آمار، استان قزوین در رتبه نوزدهم استان‌های کشور قرار گرفته است.

رحمانی با اشاره به بهبود وضعیت تورم ماهانه در استان گفت: نرخ تورم ماهانه در استان قزوین ۴.۹ درصد اندازه‌گیری شده است که این عدد نسبت به میانگین کشوری (۵.۹ درصد)، یک درصد کمتر است و استان قزوین در این شاخص رتبه ۲۸ را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

وی در خصوص تورم نقطه‌ای اضافه کرد: تورم نقطه‌ای استان قزوین نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۸۸ درصد بوده که این رقم نیز نسبت به میانگین کشوری ۰.۶ درصد کمتر بوده و استان را در جایگاه بیست‌وچهارم کشور قرار داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین افزود: در بررسی شاخص‌های جزئی، تورم نقطه‌ای در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در استان ۱۳۱.۹ درصد بوده که از رقم ۱۳۴.۶ درصدی کشور کمتر است. همچنین در شاخص «کالا‌های غیرخوراکی» نیز استان قزوین با تورم ۶۱.۶ درصدی، وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشوری با رقم ۶۴.۶ درصد داشته است.