باشگاه خبرنگاران جوان- حمزه رستم‌پور رئیس سازمان شیلات ایران شامگاه یکشنبه در دیدار با فرماندار قشم و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: صیادان حافظان مرز‌های دریایی کشور و از ارکان تأمین امنیت غذایی هستند و حمایت از این قشر مولد از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان شیلات ایران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حمایت‌های قانونی از صیادان آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی، افزود: تمام ظرفیت‌های سازمان شیلات ایران برای جبران خسارت‌ها، رفع دغدغه‌های بهره‌برداران و بازگرداندن شرایط تولید و فعالیت به وضعیت مطلوب به کار گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه قشم همواره یکی از مهم‌ترین قطب‌های شیلاتی کشور بوده است، گفت: ظرفیت‌های این جزیره در حوزه صید و صیادی، آبزی‌پروری، صنایع شیلاتی، بنادر صیادی و تجارت آبزیان، جایگاه ویژه‌ای برای آن در اقتصاد دریامحور کشور ایجاد کرده است.

رستم‌پور توسعه زیرساخت‌های شیلاتی، ارتقای خدمات به جامعه صیادی، تکمیل و تجهیز بنادر صیادی، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه زنجیره ارزش آبزیان را از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان شیلات ایران در مناطق ساحلی، به‌ویژه جزیره قشم، عنوان کرد. وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان منطقه آزاد قشم و مجموعه شیلات برای تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف اقتصاد دریامحور مستلزم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مناطق ساحلی و جزایر کشور است.

فرماندار شهرستان قشم نیز در این نشست با اشاره به وجود نزدیک به پنج هزار فروند شناور صیادی در این شهرستان، گفت: این آمار بیانگر جایگاه مهم قشم در فعالیت‌های شیلاتی کشور است و مردم این شهرستان شایسته برخورداری از حداکثر حمایت‌ها برای رفع مشکلات این بخش هستند.

حسین امیرتیموری رفع آثار جنگ بر جامعه صیادی و شیلاتی قشم را هدف مشترک فرمانداری، سازمان شیلات و سازمان منطقه آزاد قشم دانست و ابراز امیدواری کرد با تجمیع حمایت‌های استانی و ملی، خسارت‌های واردشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود. وی توسعه فعالیت‌های شیلاتی، حمایت از صیادان، ارتقای زیرساخت‌های بنادر صیادی و جذب سرمایه‌گذاری را زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید در شهرستان قشم عنوان کرد.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم نیز با اشاره به تعامل مناسب این سازمان با مجموعه شیلات استان، گفت: همه ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر خدمت به جامعه و تحقق سیاست‌های توسعه‌ای دولت به کار گرفته شود.

فرزین حق‌دل افزود: سازمان منطقه آزاد قشم آمادگی دارد در چارچوب قوانین، در اجرای طرح‌های توسعه‌ای شیلات، جذب سرمایه‌گذاران و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این بخش همکاری کند.

مدیرکل شیلات هرمزگان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت‌های شیلاتی استان و قشم، گفت: فعالیت‌های شیلاتی استان حتی در دوران جنگ تحمیلی سوم نیز تداوم داشته و رسیدگی به خسارت‌های ناشی از جنگ و جبران آن در اولویت برنامه‌های شیلات هرمزگان قرار دارد.

مسعود بارانی جذب سرمایه‌گذار، ارتقای شاخص‌های تولید، رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و تحقق اقتصاد دریامحور را از مهم‌ترین اولویت‌های شیلات هرمزگان به‌ویژه در شهرستان قشم برشمرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های صیادی، آبزی‌پروری، صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش آبزیان می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید، اشتغال و درآمد جوامع محلی ایفا کند.

در ادامه این سفر، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران از برخی مناطق آسیب‌دیده شیلاتی شهرستان قشم در جریان جنگ تحمیلی سوم بازدید و با جمعی از صیادان دیدار کرد.

رستم‌پور همچنین با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌های فرماندار شهرستان قشم در حمایت از معیشت بهره‌برداران، توسعه فعالیت‌های شیلاتی، تسهیل سرمایه‌گذاری و پیشبرد سیاست‌های اقتصاد دریامحور قدردانی کرد. در متن این لوح، نقش همکاری‌های فرمانداری قشم در توسعه پایدار فعالیت‌های شیلاتی، افزایش تولید، اشتغال و شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه مورد تأکید قرار گرفته است.

منبع: ایرنا