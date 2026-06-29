باشگاه پرسپولیس بعد از قطع همکاری با اوسمار، قرارداد دراگان اسکوچیچ را امضا خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی چند روز پیش با شکست برابر تیم چادر ملو اردکان شانس رفتن به آسیا را از دست داد که اوسمار ویرا سرمربی برزیلی هم در درب خروجی باشگاه قرار گرفته است.

اوسمار سرمربی بزریلی در صورتی قراردادش با پرسپولیس برای فصل بعد تمدید می‌شد که او بتواند قهرمانی در لیگ برتر را به دست آورد و رضایت باشگاه هم جلب کند، اما هیچ کدام از این شرط‌ها را مخقق نکرد به خاطر سرخپوشان قصد دارند با این مربی قطع همکاری کنند. طبق برنامه قرار است به زودی در وهله اول باشگاه پرسپولیس مراحل اداری قطع همکاری با اوسمار را انجام دهد و سپس به طور رسمی، جدایی این مربی برزیلی اعلام شود.

پرسپولیسی‌ها که با اسکوچیچ برای جانشینی اوسمار مذاکره و توافق کرده‌اند، هنوز هیچ قراردادی با این مربی امضا نکردند و بعد از پایان همکاری با اوسمار، به سراغ عقد قرارداد با اسکو چیچ خواهند رفت.

قرارداد اسکوچیچ با پرسپولیس یک + یک ساله خواهد بود و او احتمالا با سه دستیار به ایران خواهد آمد.