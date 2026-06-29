باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- نخستین مسابقه مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ بین تیم‌های کانادا و آفریقای جنوبی برگزار شد؛ دیداری نزدیک، فیزیکی و پرفشار که تا دقایق پایانی بدون گل دنبال می‌شد.

در نیمه نخست، دو تیم نمایش پایاپایی ارائه کردند و با وجود درگیری‌های زیاد و بازی خشن، موقعیت‌های خطرناک چندانی روی دروازه‌ها ایجاد نشد. با آغاز نیمه دوم، کانادا برای رسیدن به گل فشار بیشتری وارد کرد و مالکیت بیشتری روی توپ و میدان داشت، اما دفاع منسجم آفریقای جنوبی بار‌ها حملات این تیم را خنثی کرد.

در حالی که بازی در آستانه کشیده شدن به وقت‌های اضافه بود، استفان اوستاکویو در دقیقه ۹۲ قفل دروازه آفریقای جنوبی را شکست و تنها گل مسابقه را به ثمر رساند تا کانادا با پیروزی یک بر صفر جواز حضور در مرحله یک‌ هشتم نهایی را به دست آورد.

با این نتیجه، کانادا نخستین تیم صعودکننده از مرحله حذفی لقب گرفت و رویای آفریقای جنوبی در جام جهانی ۲۰۲۶ با قبول این شکست در همان نخستین گام مرحله حذفی به پایان رسید.