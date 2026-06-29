باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیمهای ملی ژاپن و برزیل در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، دوشنبه ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه انآرجی شهر هیوستون به مصاف یکدیگر میروند.
این ۲ تیم در حالی به مصاف یکدیگر میروند که تیم برزیل میخواهد پس از ۲۴ سال قهرمانی اش را در جام جهانی تکرار کند و تیم ملی ژاپن هم با هدف بلندپروازانه قهرمانی پای به جام جهانی گذاشته است.
تیم ملی برزیل با شروعی نامطمئن و تساوی برابر مراکش، در ادامه با ۲ پیروزی برابر هائیتی و اسکاتلند نشان داد که یکی از تیمهای آماده و سرحال این دوره است. سلسائو با حضور بازیکنان تکنیکی و با انگیزه انتقامجویی از شکست دوستانه برابر ژاپن در ماه اکتبر، به دنبال جبران این شکست و صعود به مراحل بالاتر است.
تیم ملی ژاپن در غیاب چندین ستاره مانند کائورو میتوما، واتارو اندو و تاکومی مینامینو وارد جام جهانی شد و با وجود غیبتها، نمایشهای خوبی را ارائه کرده است. این تیم با تساوی برابر هلند و پیروزی ۴-۰ برابر تونس، نشان داد که با وجود مصدومیت تاکفوسو کوبو، همچنان یک تیم قدرتمند و سازمانیافته است.
برزیل در پنج بازی اخیر خود، چهار پیروزی و یک تساوی کسب کرده است و با روحیهای بالا به مصاف ژاپن میرود. با این حال، برزیل باید مراقب حملات سریع و ضدحملات ژاپن باشد. ساموراییها در بازی دوستانه برابر برزیل، با استفاده از ضدحملات سریع، موفق به گلزنی شدند و این موضوع، میتواند در این دیدار نیز تکرار شود.
این دیدار، رویارویی دو نسل و دو سبک متفاوت فوتبال است. برزیل با تکیه بر تکنیک و خلاقیت فردی بازیکنان خود، به دنبال برتری در حملات است. در مقابل، ژاپن با تکیه بر سازماندهی تاکتیکی، دوندگی بالا و بازی گروهی، به دنبال کنترل بازی و استفاده از فرصتهای محدود است. برزیل با حضور بازیکنانی مانند وینیسیوس جونیور و نیمار، از قدرت بالایی در حملات یکبهیک برخوردار است و میتواند در هر لحظه، دروازه حریف را تهدید کند. با این حال، ژاپن با دفاع فشرده و منظم خود، میتواند فضای نفوذ را بر روی مهاجمان برزیل ببندد و آنها را در کارهای هجومی ناکام بگذارد. این تقابل سبکها، میتواند یکی از جذابترین دیدارهای مرحله یکشانزدهم نهایی باشد.
هر دو تیم با انگیزه بالا و برای کسب پیروزی، به میدان میآیند و نتیجه این مسابقه، تا دقایق پایانی مشخص نخواهد شد. تیمی که بتواند سبک خود را بر حریف تحمیل کند، شانس بیشتری برای پیروزی خواهد داشت.
برنده این مسابقه، به مصاف برنده دیدار ساحل عاج - فرانسه یا نروژ خواهد رفت که باز هم قرعه دشواری برای هر ۲ تیم خواهد بود.