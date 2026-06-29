باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و گل‌گهر سیرجان، دوشنبه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه خالی از تماشاگر پاس قوامین( دستگردی) برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف یکدیگر می‌روند.

تیم چادرملو که با پیروزی سوپرگل لحظات پایانی برابر پرسپولیس، راهی مرحله نهایی این تورنمنت شده است، با روحیه‌ای بالا و انگیزه‌ای مضاعف به مصاف گل‌گهر می‌رود. این تیم که در طول مسابقه مقابل پرسپولیس نمایشی عجیب و غیرمنتظره داشت، توانست با یک گل تماشایی در دقیقه ۱۲۲، سرخ‌پوشان را از گردونه رقابت‌ها کنار بزند و حالا با اعتمادبه‌نفس کامل به فکر تاریخ‌سازی است.

در آن طرف، تیم فوتبال گل‌گهر که ابتدا مخالف برگزاری این تورنمنت بود و حتی تمرینات خود را آغاز نکرده بود، پس از حذف پرسپولیس و تغییر موضع مدیران باشگاه، تصمیم گرفت برای حضور در این دیدار حساس، تمرینات خود را از روز شنبه آغاز کند.

شاگردان مهدی تارتار با توجه به اینکه نام آنها به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شده است، با انگیزه‌ای مضاعف به میدان می‌آیند. این مسابقه از چند جهت حساسیت ویژه‌ای دارد.

آخرین تقابل این ۲ تیم در لیگ برتر، تیم چادرملو با نتیجه ۵-۱ گل‌گهر را شکست داد، اما پس از اعتراض گل‌گهری‌ها به حضور غیرقانونی مائورو کابایرو در ترکیب چادرملو، کمیته انضباطی رأی به پیروزی گل‌گهر داد و این موضوع، جنجال بزرگی را به پا کرد. با این حال، کمیته استیناف هنوز رأی نهایی خود را در مورد پرونده کابایرو اعلام نکرده است و گفته می‌شود که احتمالاً طی ۴۸ ساعت آینده، نظر نهایی این کمیته صادر خواهد شد. اما نکته مهم آنکه با توجه به عبور از ضرب‌الاجل تعریف‌شده، صدور رأی خللی در روند برگزاری این دیدار حساس ایجاد نخواهد کرد و بازی طبق برنامه برگزار خواهد شد.

تیم‌های استقلال و تراکتور تبریز به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا فصل آینده معرفی شده‌اند و حالا نوبت به تیم‌های چادرملو و گل‌گهر رسیده است تا تکلیف سومین سهمیه ایران را مشخص کنند. این دیدار، فرصتی بی‌نظیر برای هر دو تیم است تا برای اولین بار در تاریخ خود، رهسپار مسابقات آسیایی شوند.

حالا باید دید که در این نبرد حساس و سرنوشت‌ساز، کدام تیم می‌تواند با پیروزی از زمین خارج شود و به عنوان سومین نماینده ایران در مسابقات آسیایی، راهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شود.