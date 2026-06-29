باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -منوچهر خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در سفر به قم برای بررسی وضعیت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن و سایت ۴ هزار واحدی طایقان، از برنامههای گسترده این نهاد برای تأمین مسکن محرومین در سال جاری خبر داد.
ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن برای محرومین در سال جاری
خواجهدلویی با اشاره به اینکه امسال ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن برای محرومین پیشبینی شده است، گفت: از این تعداد، ۱۵۵ هزار واحد روستایی و ۶۵ هزار واحد شهری با بهرهگیری از تسهیلات و مشوقهای حمایتی ساخته خواهد شد.
او با اشاره به عملکرد مطلوب استان قم در حوزه مسکن، افزود: در استان قم عملکرد مناسبی در زمینه مسکن وجود دارد که این نتیجه تعامل مناسب همه بخشهای استان است. سرجمع با مدیریت و تدبیر خوبی در استان قم در زمینه مسکن مشاهده میشود.
تسهیلات ۵۰۰ میلیونی و زمین رایگان برای مسکن محرومین
رئیس بنیاد مسکن با تأکید بر اینکه رسالت اصلی این نهاد، ساخت مسکن برای محرومین است، گفت: امسال برای ساخت مسکن محرومین، تسهیلات قرضالحسنه ارزانقیمت ۵۰۰ میلیونی با بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به ایجاد تسهیلات و مشوقهای حمایتی، افزود: برای ساخت مسکن محرومین، زمین رایگان در نظر گرفته شده و به ازای هر واحد، ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه ۲۰ ساله اختصاص مییابد. همچنین از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره)، ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای هر واحد پرداخت میشود.
کمک ویژه به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
خواجهدلویی با بیان اینکه برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، حمایتهای بیشتری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این خانوادهها میتوانند از کمکهای بلاعوض بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی نیز بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: سرجمع برای احداث مسکن محرومین با تسهیلات و کمکهای بلاعوض، میتوان تا یک میلیارد تومان تأمین کرد که این مقدار عدد خوبی برای ساخت یک واحد است. با تأمین زمین رایگان، امکان ساخت مسکن برای این قشر فراهم میشود.
تأمین قیر و آسفالت معابر روستایی
رئیس بنیاد مسکن در بخش دیگری از سخنان خود به بحث عمران روستایی اشاره کرد و گفت: به میزانی که روستاها آماده باشند، تأمین قیر برای آسفالت راه و معابر روستاییان انجام خواهد شد.
برنامهریزی برای تکمیل سایت ۴ هزار واحدی طایقان
او با اشاره به بازدید از طرح ساخت مسکن در طایقان، گفت: برنامه چارچوبدار و زمانبندی برای اتمام واحدها صورت گرفته است. در این بازدید جمعبندی شد تا بر اساس زمانبندی، با دستگاههای خدمترسان (آب، برق و گاز) کار پیش رود و زیرساختها در سریعترین زمان تکمیل شوند.