تیم های راه یافته به مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی به دنبال صعود در این رقابتها دارند تا شگفتی دیگری را رقم بزنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات مرحله گروهی جام جهانی در حالی بسته شد که با فرمت ۴۸ تیمی این رقابت‌ها، تیم‌های مدعی مانند آرژانتین، فرانسه، برزیل و اسپانیا با اقتدار کامل به مرحله حذفی راه یافتند و شگفتی‌سازانی مانند کیپ‌ورد و جمهوری کنگو برای نخستین بار در تاریخ خود به جمع ۳۲ تیم برتر جهان پیوستند. در سوی مقابل، تیم‌های آسیایی مانند کره جنوبی، عراق، اردن، قطر، ازبکستان و عربستان سعودی با عملکردی ضعیف از دور رقابت‌ها کنار رفتند و نشان دادند که بضاعت فوتبال آسیا، نهایتاً ۳ تیم است نه ۸ یا ۹ تیم.

تیم ملی آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با ۹ امتیاز کامل و درخشش لیونل مسی، نشان داد که همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است. این تیم با حضور بازیکنانی مانند لائوتارو مارتینز و جیوانی لو سلسکو، در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف پاراگوئه می‌رود و شانس زیادی برای صعود به یک‌چهارم نهایی دارد.

فرانسه نیز با هت‌تریک عثمان دمبله و نمایش خیره‌کننده خود، ثابت کرد که خروس‌ها برای حفظ عنوان خود در جام جهانی، عزم جدی دارند. خروس‌ها در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف سوئد می‌روند و با توجه به برتری فنی، شانس زیادی برای صعود دارند.

برزیل و اسپانیا نیز با اقتدار کامل از گروه‌های خود صعود کردند و به عنوان مدعیان اصلی، راهی مرحله حذفی شدند.

برزیل با تکیه بر وینیسیوس جونیور و نیمار، به دنبال ششمین قهرمانی خود است و اسپانیا نیز با تیکی‌تاکای معروف خود، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می‌شود. برزیل در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف ژاپن می‌رود و اسپانیا نیز با اتریش رو‌به‌رو خواهد شد.

کیپ‌ورد با سه تساوی برابر اسپانیا، اروگوئه و عربستان سعودی، به عنوان تیم دوم گروه H راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد و یکی از شگفتی‌سازان این دوره است. کیپ‌ورد در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف انگلیس می‌رود و می‌تواند کار را برای سه‌شیر‌ها دشوار کند.

جمهوری کنگو نیز با پیروزی برابر ازبکستان، برای نخستین بار به مرحله حذفی جام جهانی راه یافت. این تیم با ۴ امتیاز به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم صعود کرد و با روحیه‌ای بالا به مصاف حریفان خود خواهد رفت. کنگو در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف کلمبیا می‌رود و می‌تواند شگفتی‌ساز شود.

اما شگفتی بزرگ این دوره، کیپ‌ورد بود. تیم کوچکی که با سه تساوی برابر اسپانیا، اروگوئه و عربستان سعودی، به عنوان تیم دوم گروه H راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد و نام خود را در تاریخ فوتبال جهان ثبت کرد. جمهوری کنگو نیز با پیروزی برابر ازبکستان، برای نخستین بار به مرحله حذفی جام جهانی راه یافت و شگفتی دیگری را رقم زد. در سوی مقابل، تیم‌های آسیایی عملکردی بسیار ضعیف داشتند.

حالا که مرحله گروهی به پایان رسیده است، نگاه‌ها به مرحله یک‌شانزدهم نهایی دوخته شده است. مسابقاتی که از ۷ تیر آغاز می‌شود و تا ۲۸ تیر ادامه خواهد داشت. در این مرحله، تیم‌های مدعی باید نشان دهند که شایستگی قهرمانی را دارند و تیم‌های شگفتی‌ساز نیز باید ثابت کنند که موفقیتشان در مرحله گروهی، اتفاقی نبوده است. یکی از جذاب‌ترین دیدار‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی، تقابل برزیل و ژاپن است؛ مسابقه‌ای که یادآور انیمیشن «فوتبالیست‌ها» و رویای کودکی میلیون‌ها نفر است. همچنین اگر ایران از مرحله گروهی بالا می‌آمد به مصاف سوئیس می‌رفت، اما تساوی الجزایر برابر اتریش رویای صعود ایرانی‌ها را بر باد داد و یوز‌های ایرانی دوباره در مرحله گروهی جام جهانی حذف شدند. حالا سوئیس با الجزایر در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقه می‌دهد.

تیم‌های ملی پرتغال و کرواسی هم در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی به مصاف هم می‌روند. هر ۲ تیم جزو مدعیان قهرمانی جام جهانی هستند و باید دید کدامیک از این ۲ تیم موفق به بردن حریف می‌رود.

تیم‌های کلمبیا و غنا در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی در ورزشگاه کانزاس‌سیتی به مصاف تیم ملی غنا می‌رود. همچنین استرالیا - مصر هم در ورزشگاه دالاس برابر هم صف آرایی می‌کنند.

حالا باید دید که در مرحله یک‌شانزدهم نهایی، کدام تیم‌ها می‌توانند به یک‌هشتم نهایی راه یابند و کدام یک از مدعیان، جام را بالای سر خواهند برد.