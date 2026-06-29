باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیر شرکت آب منطقه‌ای لرستان در گفت‌و‌گو‌با خبرنگار ما با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی حوزه آب استان اظهار کرد: طی این مدت، دو سد کمندان در شهرستان ازنا و تاج‌امیر در شهرستان دلفان با موفقیت به بهره‌برداری رسیده‌اند و به چرخه مدیریت منابع آب استان افزوده شده‌اند.

وی با بیان اینکه این دو پروژه از مهم‌ترین طرح‌های آبی سال‌های اخیر استان به شمار می‌روند، افزود: بهره‌برداری از سد‌های کمندان و تاج‌امیر علاوه بر افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب‌های سطحی، زمینه تأمین پایدار آب مورد نیاز بخش کشاورزی، بهبود مدیریت منابع آب، کنترل و مهار روان‌آب‌ها، کاهش خسارات ناشی از سیلاب و تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق هدف را فراهم می‌کند.

مدیر شرکت آب منطقه‌ای لرستان ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی، کاهش بارندگی‌ها و تداوم خشکسالی‌های سال‌های اخیر، اجرای پروژه‌های ذخیره و مدیریت آب از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای لرستان محسوب می‌شود و تلاش شده است پروژه‌های نیمه‌تمام با سرعت بیشتری تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری شوند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت طرح‌های در دست اجرا گفت: هم‌اکنون عملیات اجرایی چندین پروژه مهم سدسازی در نقاط مختلف استان با سرعت مطلوب ادامه دارد و بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها به مراحل پایانی ساخت نزدیک شده‌اند.

به گفته وی، سد عالی‌محمود در شهرستان الیگودرز تاکنون به ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و عملیات اجرایی آن مطابق برنامه زمان‌بندی در حال انجام است. همچنین سد آبسرده در شهرستان بروجرد نیز با ثبت ۹۲.۴ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه تکمیل قرار دارد و پس از بهره‌برداری، نقش مهمی در تأمین آب بخش کشاورزی، تقویت منابع آبی منطقه و مدیریت روان‌آب‌ها خواهد داشت.

مدیر شرکت آب منطقه‌ای لرستان تصریح کرد: تکمیل این پروژه‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب، موجب پایداری تأمین آب در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت، کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از افت سطح سفره‌های آب، کنترل سیلاب‌های فصلی و افزایش بهره‌وری منابع آبی خواهد شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های جدید سدسازی در استان خبر داد و افزود: شرکت آب منطقه‌ای لرستان همزمان با اجرای پروژه‌های موجود، پیگیری اخذ مجوز‌های قانونی و تأمین منابع مالی برای آغاز طرح‌های جدید را نیز در دستور کار قرار داده است.

مدیر شرکت آب منطقه‌ای لرستان اظهار داشت: در این راستا، فرآیند اخذ ماده ۲۳ برای پروژه‌های جدید با جدیت دنبال می‌شود؛ چرا که دریافت این مجوز، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های آغاز عملیات اجرایی و تخصیص اعتبارات ملی به پروژه‌های عمرانی است.

وی افزود: در حال حاضر، روند اخذ مجوز و تأمین اعتبار برای احداث سد دهجانی در شهرستان الیگودرز و سد کاکاشرف در شهرستان خرم‌آباد به‌صورت مستمر از طریق شرکت مدیریت منابع آب ایران در حال پیگیری است تا پس از طی مراحل قانونی، این پروژه‌ها نیز وارد فاز اجرایی شوند.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آبی در لرستان تنها به ساخت سد‌ها محدود نمی‌شود، بلکه این پروژه‌ها بخشی از برنامه جامع مدیریت منابع آب استان برای افزایش امنیت آبی، مقابله با آثار تغییرات اقلیمی، حمایت از تولید در بخش کشاورزی، حفاظت از منابع آب زیرزمینی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای توسعه اقتصادی استان محسوب می‌شوند.

مدیر شرکت آب منطقه‌ای لرستان در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و آغاز طرح‌های جدید، ظرفیت مدیریت منابع آب استان به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت و بستر لازم برای توسعه پایدار، رونق کشاورزی، ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مردم در مناطق مختلف لرستان بیش از پیش فراهم می‌شود.

روند توسعه زیرساخت‌های آبی در استان لرستان با بهره‌برداری از دو سد جدید، پیشرفت قابل توجه پروژه‌های در حال اجرا و پیگیری مستمر برای آغاز طرح‌های تازه سدسازی، وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ روندی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای امنیت آبی، توسعه کشاورزی، مدیریت منابع آب و افزایش تاب‌آوری استان در برابر خشکسالی ایفا کند.