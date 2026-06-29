شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم تجمعات اقتدار و مقاومت در شهر خاورشهر استان تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکصد و بیستمین شب اجتماع مردمی خونخواهی امام شهید و لبیک به ندای امام المسلمین امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای وحمایت از نیرو‌های مسلح ومقتدر کشورمان، مردم بصیر، بیدار، ولایی و همیشه در صحنه شهر خاورشهر استان تهران شکوهی دیگر آفریدند.  در این اجتماع همانند شب‌های گذشته با اجرای ویژه برنامه‌های محرمی مانند پخش زیارت عاشورا، سخنرانی برگزار شد. در پایان حاج سید مصطفی هاتف اشعاری در وصف حضرت‌ام البنین قرائت نمود و با ذکر مصیبت و مداحی هم چنین اشعار حماسی مراسم به پایان رسید.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

بعثت مردم بصیر و انقلابی خاور شهر به ایستگاه ۱۲۰ رسید

بعثت مردم بصیر و انقلابی خاور شهر به ایستگاه ۱۲۰ رسید

اجتماعات مردم خاور شهر

بعثت مردم بصیر و انقلابی خاور شهر به ایستگاه ۱۲۰ رسید

بعثت مردم بصیر و انقلابی خاور شهر به ایستگاه ۱۲۰ رسید

بعثت مردم بصیر و انقلابی خاور شهر به ایستگاه ۱۲۰ رسید

 برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سوژه خبری ، مراسم راهپیمایی ، تجمعات ، شهادت
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