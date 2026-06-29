باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی ـ در جریان تور رسانه‌ای منطقه آزاد اینچه‌برون که با حضور خبرنگاران، عکاسان و مدیران رسانه‌های استان گلستان برگزار شد، اصحاب رسانه از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه‌هایی قرار گرفتند که قرار است این منطقه را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تجارت، تولید و ترانزیت کشور تبدیل کند.

حسن ملک‌حسینی، مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون، در این بازدید با تشریح برنامه‌های توسعه‌ای منطقه، از آغاز واگذاری نخستین زون صنعتی ۴۰۰ هکتاری در آینده نزدیک خبر داد؛ پهنه‌ای که برای استقرار صنایع تولیدی صادرات‌محور طراحی شده و همزمان با آماده‌سازی آن، پروژه‌های تأمین آب، برق، گاز، فیبر نوری و راه‌های دسترسی نیز با سرعت در حال اجراست.

وی با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی بدون زیرساخت‌های پایدار امکان‌پذیر نیست، از اجرای همزمان طرح‌های آبرسانی، انتقال برق، گازرسانی و انتقال پساب گرگان خبر داد و گفت این پروژه‌ها زمینه حضور مطمئن سرمایه‌گذاران را در منطقه فراهم خواهد کرد.

در ادامه این بازدید، خبرنگاران از پروژه محصورسازی منطقه آزاد نیز بازدید کردند؛ طرحی که اکنون به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد رسیده و با تکمیل آن، ضوابط گمرکی به طور کامل در محدوده منطقه اجرایی خواهد شد؛ اقدامی که نقش مهمی در تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این تور، بازدید از مرکز لجستیک منطقه آزاد اینچه‌برون بود؛ مرکزی که به گفته مدیرعامل منطقه آزاد، حجم عملیات تخلیه و بارگیری کالا در آن طی مدت اخیر از کمتر از ۴۰۰ هزار تن به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده و رشد سه‌برابری را تجربه کرده است. همچنین پایانه تخصصی کانتینری، انبار‌ها و سردخانه‌های در حال احداث، زنجیره خدمات لجستیکی منطقه را تکمیل خواهند کرد.

ملک‌حسینی همچنین از آغاز عملیات اجرایی نخستین مجموعه تجاری، گردشگری و خدماتی منطقه آزاد با سرمایه‌گذاری حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد؛ پروژه‌ای که علاوه بر ایجاد فضا‌های تجاری و خدماتی، امکانات رفاهی و گردشگری مورد نیاز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را نیز فراهم خواهد کرد.

در حوزه تجارت نیز منطقه آزاد اینچه‌برون روند رو به رشدی را تجربه می‌کند. تاکنون ۵۰ شرکت واردکننده در این منطقه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و بیش از ۵۷۰ دستگاه خودرو وارد، ترخیص و شماره‌گذاری شده است. با این حال، مدیرعامل منطقه آزاد تأکید کرد که مأموریت اصلی این منطقه فراتر از واردات خودرو بوده و هدف، تربیت نسل جدیدی از تجار و فعالان اقتصادی در استان گلستان است.

در پایان این تور رسانه‌ای، مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون توسعه راه‌های دسترسی را یکی از الزامات تحقق اهداف منطقه دانست و خواستار همراهی بیشتر دستگاه‌های ملی برای تکمیل محور‌های ارتباطی شد.

تور رسانه‌ای اینچه‌برون، تصویری روشن از روند توسعه این منطقه ارائه کرد؛ منطقه‌ای که با تکمیل زیرساخت‌ها، توسعه صنایع صادرات‌محور، ارتقای ظرفیت‌های لجستیکی و جذب سرمایه‌گذاری، در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی و تجاری شمال کشور است.