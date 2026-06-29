باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبهکباری - مرکز دیجیتال بریکس با حضور وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد؛ مرکزی که به گفته مسئولان، راهاندازی آن برای توسعه شبکههای هوشمند و ذخیرهسازی انرژی، نقطه عطفی در مسیر گسترش همکاریهای انرژی میان کشورهای عضو این گروه به شمار میرود.
حمیدرضا شکوهی، کارشناس حوزه انرژی، درباره مأموریت و کارکرد این مرکز اظهار کرد: این مرکز بیشتر به شکل یک پلتفرم فعالیت میکند و یک مرکز فیزیکی نیست، بلکه بستری مجازی برای تبادل اطلاعات در حوزه انرژی میان کشورهای عضو بریکس است.
وی افزود: در شرایط حساسی که در ماههای اخیر جهان و منطقه با آن مواجه بوده و موضوع امنیت انرژی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، ایجاد چنین مراکزی میتواند نقش مهمی در افزایش دسترسی کشورها به اطلاعات و دادههای حوزه انرژی داشته باشد.
شکوهی ادامه داد: این پلتفرم اطلاعات و دادههای مربوط به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انرژی را میان کشورهای عضو به اشتراک میگذارد و میتواند زمینهساز تبادل تجربیات، انتقال دانش فنی و توسعه همکاریهای مشترک در حوزه انرژی باشد.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه مرکز دیجیتال بریکس میتواند اطلاعات مربوط به پروژههای مشترک انرژی را نیز در اختیار اعضا قرار دهد، گفت: این مرکز در حوزههایی مانند بازار انرژی، ذخیرهسازی انرژی، خرید و فروش انرژی و تصمیمگیریهای مرتبط میتواند به کشورها کمک کند تا با اطلاعات کاملتری برنامهریزی کنند.
وی با اشاره به حضور کشورهایی مانند هند در بریکس، اظهار کرد: هند یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در جهان است و در عین حال در حوزه توسعه انرژی و صنعت نفت نیز فعالیتهای گستردهای دارد؛ بنابراین اشتراکگذاری تجربیات، فناوری و اطلاعات میتواند بستر مشترکی برای همکاری بیشتر میان کشورها ایجاد کند.
شکوهی درباره اینکه آیا این مرکز تنها به صنعت نفت مربوط میشود یا سایر بخشهای انرژی را نیز شامل خواهد شد، گفت: اگرچه جزئیات کامل این مرکز هنوز منتشر نشده، اما به نظر میرسد حوزههای مختلف انرژی از جمله نفت، گاز و فرآوردههای مرتبط با آنها را پوشش دهد.
وی تأکید کرد: موضوعاتی مانند فناوری، هوشمندسازی و توسعه ظرفیتها از محورهای مهم این مرکز است و میتواند به تقویت امنیت انرژی کشورهای عضو بریکس کمک کند.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به نقش ایران در این مرکز افزود: حضور ایران در این بستر نشاندهنده اهمیت موضوع امنیت انرژی برای کشور است؛ چراکه ایران یکی از عرضهکنندگان مهم انرژی در منطقه به شمار میرود و میتواند تجربیات و توانمندیهای خود در حوزه فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنعت نفت را با دیگر کشورها به اشتراک بگذارد.
وی ادامه داد: ایران در سالهای اخیر در حوزه هوش تجاری و استفاده از فناوریهای نوین در صنعت نفت اقداماتی انجام داده و ایجاد مراکز نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی نیز در همین راستا بوده است؛ بنابراین این ظرفیت وجود دارد که راهکارهای نوآورانه در اختیار کشورهای عضو قرار گیرد.
شکوهی درباره نقش بانک اطلاعاتی و دادههای بزرگ این مرکز نیز گفت: اطلاعات جزئی و دقیقی درباره ساختار این بخش منتشر نشده، اما با توجه به مباحث مطرحشده در زمان راهاندازی، موضوعاتی مانند شبکههای هوشمند و ذخیرهسازی انرژی از محورهای اصلی فعالیت آن خواهد بود.
وی تصریح کرد: این مرکز میتواند به کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده انرژی کمک کند تا با استفاده از فناوریهای نوین، امنیت انرژی خود را افزایش دهند و در شرایط خاص، آسیبپذیری کمتری داشته باشند.
این کارشناس انرژی با اشاره به نیاز کشورهایی مانند هند به تنوعبخشی در منابع تأمین انرژی گفت: تجربه ماههای اخیر نشان داد کشورها نمیتوانند تنها به یک منبع انرژی وابسته باشند و ایجاد چنین بستری میتواند به اعضای بریکس کمک کند تا مسیرهای تأمین انرژی و همکاریهای خود را بهتر مدیریت کنند.
شکوهی خاطرنشان کرد: مرکز دیجیتال بریکس میتواند تعامل میان کشورهای عضو را افزایش دهد و باعث شود آنها در شرایط بحرانی، با آمادگی و اطلاعات بیشتری در بخش عرضه و تقاضای انرژی عمل کنند.