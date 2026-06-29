باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام آمریکایی روز یکشنبه اعلام کرد که ایران و ایالات متحده بر سر توقف درگیریهای اخیر در خلیج فارس و از سرگیری مذاکرات درباره اختلافات خود بر سر تنگه هرمز به توافق رسیدهاند. این توافق امیدها را برای نجات توافق موقت صلح که در نتیجه روزها حملات متقابل تحت فشار قرار گرفته بود، افزایش داد.
مقام آمریکایی با اشاره به یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای که در ۱۷ ژوئن برای بازگشایی تنگه هرمز توافق شده بود، گفت که مذاکرات فنی در تمام زمینههای یادداشت تفاهم ادامه خواهد یافت و دو طرف برای لحظه تنشزدایی کرده و کشتیها میتوانند آزادانه تردد کنند. وبسایت آکسیوس که اولین بار به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی از توقف خصومتها خبر داد، گفت که مذاکرات روز سهشنبه در قطر از سر گرفته خواهد شد.
مذاکرات روز سهشنبه ابتدا قرار بود در سوئیس و درباره برنامه هستهای ایران باشد، اما به دلیل تشدید تنشها، مکان آن تغییر کرد و تمرکز اصلی گفتوگوها بر تنگه هرمز قرار گرفت. انتظار میرود نیک استوارت، رئیس تیم فنی آمریکا، در این مذاکرات شرکت کند.
بازگشت به دیپلماسی پس از چند روز حملات و تبادل آتش از روز پنجشنبه که یک پرتابه ایران به یک کشتی باری در تنگه هرمز اصابت کرد، صورت میگیرد. هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتشبس موقت متهم میکردند. ایران صبح یکشنبه موشکها و پهپادهایی را به سمت مواضع نظامی آمریکا در کویت و بحرین شلیک کرد، اندکی پس از آنکه دونالد ترامپ تهدید کرد در صورت عدم پایبندی به توافق، جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت.
در همین حال، اسرائیل اعلام کرد که بار دیگر به شبهنظامیان حزبالله در لبنان حمله کرده و زیرساختهای زیرزمینی آنها را نابود کرده است. ایران نیز اعلام کرده است که برای پایداری توافق گستردهتر، جنگ در لبنان باید پایان یابد.
نیروی نظامی آمریکا نیز اعلام کرد که پس از اصابت به یک نفتکش در تنگه هرمز، بار دیگر به ایران حمله کرده است. ترامپ در شبکههای اجتماعی خود پیش از گزارش آکسیوس ادعا کرده بود که ممکن است مجبور شوند کار نظامی را به پایان برسانند و در غیر این صورت، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت.
کویت و بحرین نیز حملات موشکی و پهپادی را تأیید کردند. سپاه پاسداران اعلام کرد که حملات موشکی و پهپادی به مواضع آمریکا در کویت و بحرین در پاسخ به نقض آتشبس توسط آمریکا انجام شده است. یک مقام آمریکایی تأیید کرد که ایران تأسیسات آمریکا را هدف قرار داده است. قطر نیز اعلام کرد که یکی از اتباع خود بر اثر جراحات ناشی از شلیک ترکش در یک کشتی جان باخته است.
منبع: رویترز