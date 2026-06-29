همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای گمنام شبستر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا ، امام راحل (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، مسئولان شهرستان شبستر با حضور در محل مزار شهدای گمنام ضمن قرائت فاتحه، با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

حجت الاسلام محمدی امام جمعه شبستر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی بر ادامه راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تاکید کرد.

وی با اشاره به شخصیت علمی و معنوی شهید بهشتی اظهار داشت: شهید بهشتی فقیهی بزرگ و شخصیتی در تراز بسیار بالای علمی و انقلابی بود که نقش مهمی در تثبیت نظام اسلامی ایفا کرد.

امام جمعه شبستر افزود: شهید بهشتی فضایی را ایجاد کرده بود که مردم بتوانند بدون لکنت و با صراحت سخنان خود را با مسئولان در میان بگذارند و این موضوع نشان‌دهنده روحیه مردمی و عدالت‌خواهانه ایشان بود.

وی گفت:شهید بهشتی همواره بر آموزه‌های دینی تاکید داشت و معتقد بود هر زمان که اهل ایمان باشیم حمایت الهی قطعی خواهد بود.

وی گفت: رحمت، رافت و قدرت الهی همواره همراه مومنان است و راه شهدا باید با حفظ وحدت و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی ادامه یابد.

برچسب ها: غبارروبی مزار شهدا ، هفته قوه قضائیه
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