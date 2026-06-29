یک منبع افغان گفت که در حملات پاکستان به سه ولایت افغانستان غیرنظامیان کشته و زخمی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بامداد دوشنبه یک منبع افغان به شبکه المیادین گفت که آتش پاکستان مناطقی را در سه استان مرزی بین دو کشور هدف قرار داده است.

این منبع گفت که این بمباران منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در منطقه سکمنی ولایت پکتیا و ولایت پکتیکا در جنوب شرقی کشور و در ولایت کنر در شرق افغانستان شده است.

در همین راستا به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پاکستان اعلام کرد که عملیات زمینی و حملاتی را در امتداد مرز افغانستان انجام داده که منجر به کشته شدن ۲۹ شبه‌نظامی شده است.

پیش از این نیز در ۱۰ ژوئن، افغانستان اعلام کرد که حملات شبانه پاکستان به استان‌های شرقی این کشور منجر به کشته شدن ۱۳ نفر، از جمله کودکان، شده است.

این تبادل آنش تنش‌ها بین دو همسایه را که ماه‌هاست با هم درگیر هستند و منجر به کشته شدن صد‌ها نفر از هر دو طرف شده است، دوباره شعله‌ور کرده است. روابط بین دو کشور از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۱۱ و تشدید خشونت در مناطق مرزی پاکستان، به طور پیوسته رو به وخامت گذاشته است.

منبع: المیادین

برچسب ها: پاکستان و افغانستان ، مرز پاکستان و افغانستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۰۸ تير ۱۴۰۵
این میخواست میانجیگری کنه بین ایران و آمریکا ؟
اینکه خودش عین اسرائیله
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۰۸ تير ۱۴۰۵
پاکستان خودش مثل آمریکا واسرائیل، وحشی وجنایتکاره ، اونوقت اومده برای ایران وآمریکا ریش سفیدی کنه ...شک نکنید که نقشه ها و منافعی داره و آمریکاو اسرائیل بهش قول‌هایی دادند. لابد میخواد افغانستان را به روش اسرائیل اشغال کنه .
فعلا توی مرحله کشتار هست .
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