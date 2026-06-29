باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بامداد دوشنبه یک منبع افغان به شبکه المیادین گفت که آتش پاکستان مناطقی را در سه استان مرزی بین دو کشور هدف قرار داده است.

این منبع گفت که این بمباران منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در منطقه سکمنی ولایت پکتیا و ولایت پکتیکا در جنوب شرقی کشور و در ولایت کنر در شرق افغانستان شده است.

در همین راستا به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پاکستان اعلام کرد که عملیات زمینی و حملاتی را در امتداد مرز افغانستان انجام داده که منجر به کشته شدن ۲۹ شبه‌نظامی شده است.

پیش از این نیز در ۱۰ ژوئن، افغانستان اعلام کرد که حملات شبانه پاکستان به استان‌های شرقی این کشور منجر به کشته شدن ۱۳ نفر، از جمله کودکان، شده است.

این تبادل آنش تنش‌ها بین دو همسایه را که ماه‌هاست با هم درگیر هستند و منجر به کشته شدن صد‌ها نفر از هر دو طرف شده است، دوباره شعله‌ور کرده است. روابط بین دو کشور از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۱۱ و تشدید خشونت در مناطق مرزی پاکستان، به طور پیوسته رو به وخامت گذاشته است.

منبع: المیادین