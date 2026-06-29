باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - مسابقات والیبال ساحلی که برای اولین بار در سطح شهرستان عجب شیر و به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت اسلامی و شهدای والامقام جنگ رمضان برگزار شد، با استقبال چشمگیر ورزشکاران و ورزش دوستان شهرستان همراه بود. در این مسابقات ۹ تیم بومی در قالب ۱۶ بازی فشرده در زمینهای ساحلی عجبشیر با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان این رقابتهای تاریخی، تیم شاهین موفق شد با شکست حریفان خود، عنوان قهرمانی اولین دوره این مسابقات را از آن خود کند. همچنین تیمهای سان استودیو و دهیاری النجق نیز به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم ایستادند.
فریدون افشار رئیس اداره ورزش و جوانان عجبشیر گفت:شهرستان عجب شیر با برخورداری از ۶ زمین اختصاصی و استاندارد والیبال ساحلی، پتانسیل بالایی در این رشته ورزشی دارد. به پشتوانه برگزاری موفق این دوره از مسابقات و وجود زیرساختهای مناسب عجبشیر در تیرماه امسال میزبان دو رویداد استانی خواهد بود؛ بر این اساس، مسابقات قهرمانی والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال استان از ۱۰ تا ۱۲ تیرماه و رقابتهای رده سنی امید (زیر ۲۲ سال) آذربایجان شرقی در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه به میزبانی این شهرستان برگزار خواهد شد.