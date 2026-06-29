باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیونگیانگ روز دوشنبه با محکوم کردن رزمایش مشترک نظامی آمریکا و ژاپن، توکیو را به استفاده از وضعیت «آشفته» جهان برای «توجیه تبدیل شدن به یک کشور جنگطلب» متهم کرد. کره شمالی در سرمقالهای در خبرگزاری مرکزی کره، از مشارکت ژاپن در رزمایش «ریزلووت دراگون»( Resolute Dragon) انتقاد کرد و آن را به تقویت «توانایی تهاجمی» خود متهم نمود و گفت که ژاپن با تعمیق روابط نظامی با آمریکا، وضعیت امنیتی منطقه را تشدید کرده است.
پیونگیانگ همچنین ادعا کرد که موشکهای دوربرد در اولین مشارکت ژاپن در یک رزمایش چندملیتی به رهبری آمریکا در منطقه آسیا-اقیانوسیه در ماههای آوریل و مه، به صورت «پیشگیرانه» آزمایش شدهاند و به توکیو در مورد «پایان غمانگیز» در صورت ادامه رفتار نظامی «بیپروا» هشدار داد. رزمایش ریزلووت دراگون با مشارکت نیروی زمینی دفاع از خود ژاپن و تفنگداران دریایی آمریکا از ۲۰ ژوئن در اوکیناوا و کیوشو آغاز شده و قرار است روز سهشنبه به پایان برسد.
کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که در مورد پرتاب موشکهای کره شمالی با آمریکا هماهنگی نزدیک دارد، زیرا انتقادها از تأخیر در اعلام آخرین پرتاب پیونگیانگ افزایش یافته است. کره شمالی روز پنجشنبه آزمایشهایی از یک راکتانداز چندگانه جدید و سایر سلاحهای کلیدی را با نظارت کیم جونگ اون انجام داد. با این حال، ارتش کره جنوبی جزئیات آزمایشها را در روز آزمایش فاش نکرد.
به گفته یک مقام وزارت دفاع کره جنوبی، پرتابهها به عنوان «سیستمهای تسلیحات تاکتیکی» طبقهبندی شدهاند و مشخصات دقیق پس از تحلیل جامع نهایی خواهد شد. آخرین آزمایشهای کره شمالی شامل نسخه ارتقاءیافته سامانه راکتانداز ۲۴۰ میلیمتری، کلاهکهای «ماموریت ویژه» برای موشکهای بالستیک تاکتیکی و گلولههای با برد افزایشیافته برای توپ خودکششی ۱۵۵ میلیمتری بود.
منبع: آناتولی