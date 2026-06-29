هواشناسی خراسان جنوبی در خصوص افزایش دمای هوا، وزش باد‌های شدید و کاهش کیفیت هوا هشدار سطح زرد صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدمحمدعلی سجادی - اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی با صدور اطلاعیه‌ای، در خصوص افزایش دمای هوا، تشدید گرما و ماندگاری هوای گرمتر از نرمال تا روز سه شنبه هشدار سطح زرد صادر کرد.

این هشدار همچنین بر وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک، کاهش دید افقی در برخی ساعات، کاهش کیفیت هوا و در نقاط مستعد احتمال بروز خسارت تأکید دارد.

همچنین سطح هشدار در مرز شرقی استان نارنجی است.

محدوده اثر این هشدار تمامی شهرستان‌های استان بوده و زمان پایان هشدار، روز چهارشنبه این هفته تعیین شده است.

هواشناسی با اشاره به افزایش مصرف حامل‌های انرژی با توجه به گرمای هوا و احتمال بروز خسارت به تجهیزات شهری و برون شهری با توجه به وزش باد، از مردم خواسته ضمن صرفه جویی در مصرف آب و برق، از به کارگیری وسایل پرمصرف در ساعات اوج مصرف خودداری کرده و از استحکام سازه‌های موقت و درختان آسیب پذیر اطمینان حاصل کنند.

برچسب ها: هواشناسی ، هشدار زرد
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