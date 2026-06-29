باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به شرایط نامساعد جوی و تشدید طوفان همراه با افزایش ریزگردها، ستاد مدیریت بحران شهرستان تصمیم به کاهش ساعات کاری دستگاههای اجرایی گرفت.
بر این اساس، پایان فعالیت دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها در روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۱ تعیین شده که دو ساعت زودتر از زمان اداری معمول است.
در این اطلاعیه تأکید شده که دستگاههای عملیاتی و خدماترسان ضروری از جمله مراکز نظامی و انتظامی، نیروهای امدادی، آتشنشانی و واحدهای خدماتی آب، برق و گاز مطابق روال معمول و بر اساس برنامه کاری خود به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
منبع: روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان زابل