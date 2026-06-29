فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۸۰ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر در شهرستان گچساران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سهام صالحی فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انتقال محموله‌ای از مواد مخدر به شهرستان گچساران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ را در محور شیراز – گچساران متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، ۸۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

صالحی با اشاره به دستگیری راننده خودرو گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.