نخست‌وزیر لتونی از تاسیس یک کارخانه مشترک با اوکراین برای تولید پهپاد در مرز با روسیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آندریس کولبرگز، نخست وزیر لتونی، از قصد کشورش برای همکاری با اوکراین برای ایجاد یک کارخانه تولید پهپاد مشترک در مرز روسیه و بلاروس خبر داد.

کولبرگ این اظهارات را در جریان بازدید از یک پایگاه نظامی در منطقه لاتگالیا بیان کرد و در آنجا گفت که این پروژه بخشی از گسترش همکاری بین لتونی و اوکراین در زمینه صنایع نظامی، از جمله تأسیس یک کارخانه مشترک برای تولید پهپاد در مرز لتونی است.

او افزود که کشورش همچنین قصد دارد از پهپاد‌های رهگیر برای مقابله با پهپاد‌هایی که از مرز روسیه و بلاروس عبور می‌کنند، استفاده کند و توضیح داد که این امر نیاز به برخاستن هواپیما‌های نظامی را هر بار کاهش می‌دهد، گزینه‌ای که او آن را پرهزینه توصیف کرد، زیرا نه بهترین است و نه کارآمدترین.

کولبرگز در اواسط ژوئن از تصمیمی محرمانه در مورد ورود پهپاد‌های اوکراینی به حریم هوایی لتونی خبر داده بود.

از پایان ماه مارس، پهپاد‌های متعلق به نیرو‌های مسلح اوکراین بار‌ها وارد خاک لتونی، لیتوانی و استونی شده‌اند، در حالی که مسکو به کشور‌های حوزه بالتیک هشدار ویژه داده است.

در ۱۹ مه، سرویس اطلاعات خارجی روسیه گزارش داد که فرماندهی نیرو‌های مسلح اوکراین در حال آماده شدن برای انجام مجموعه‌ای جدید از آنچه حملات تروریستی در مناطق پشت جبهه روسیه می‌نامید، است و خاطرنشان کرد که اوکراین قصد دارد پهپاد‌ها را از خاک کشور‌های بالتیک به پرواز درآورد تا زمان رسیدن آنها به اهدافشان را کوتاه کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا ، حوزه بالتیک
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