استاندار تهران با تکذیب خبر مسدودشدن تهران در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: پایتخت مسدود نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان یکشنبه شب در برنامه تلویزیونی «بدرقه آقای شهید ایران» با تشریح ساختار ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم در استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی، سیاست کلی بر این است که از ظرفیت و مشارکت مردم و همچنین امکانات دولت و دستگاه‌های حاکمیتی به‌صورت حداکثری استفاده شود.

عضو هیات دولت سه محور اصلی برنامه‌ریزی برای مراسم را ایمنی و سلامت مردم، امنیت مراسم و خدمت‌رسانی به زائران عنوان کرد و گفت: با توجه به حضور جمعیت قابل‌توجهی از سراسر کشور و محدودیت ظرفیت‌های اقامتی، باید از همه زیرساخت‌های عمومی برای اسکان زائران استفاده شود.

معتمدیان ادامه داد: مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، حسینیه‌ها، امکانات دستگاه‌های دولتی و همچنین بوستان‌ها و تفرجگاه‌های سطح شهر تهران از جمله ظرفیت‌هایی هستند که برای ایجاد محل‌های استقرار، کمپ‌ها و زائرسرا‌های بزرگ و ارائه خدمات به مردم پیش‌بینی شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به آماده‌سازی مصلای تهران گفت: در حوزه زیرساخت‌های آب و برق، وزارت نیرو، شرکت توانیر و مجموعه آب و فاضلاب با حداکثر ظرفیت وارد عمل شده‌اند تا در جریان پذیرش جمعیت گسترده، کمبودی ایجاد نشود.

وی افزود: با دستور وزیر ارتباطات، پوشش مناسب اینترنتی و ارتباطی از طریق همراه اول، ایرانسل و رایتل پیش‌بینی شده و با نصب تجهیزات و ایستگاه‌های سیار ارتباطی، پوشش مورد در مصلای تهران و مسیر مراسم تشییع فراهم شده است.

افزایش درب‌های ورودی مصلی

عضو هیات دولت ادامه داد: برنامه‌های وداع در روز‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم در مصلای تهران برگزار می‌شود و مراسم تشییع نیز برای روز پانزدهم پیش‌بینی شده است.

معتمدیان با تشریح تدابیر پیش‌بینی‌شده برای مراسم وداع اظهار کرد: به‌منظور مدیریت پیک جمعیتی و تسریع در تخلیه جمعیت، تعداد در‌های ورودی و خروجی مصلای تهران افزایش یافته است تا از ایجاد تراکم و بروز آسیب برای مردم جلوگیری شود.

️وی افزود: در داخل مصلی نیز کریدوری طراحی شده است تا زائران از یک مسیر وارد و از مسیر دیگری خارج شوند و رفت‌وآمد‌ها به‌صورت روان انجام گیرد.

️معتمدیان درباره مدت حضور زائران در داخل مصلی اظهار کرد: زمان ثابتی برای حضور افراد تعیین نشده است، اما با توجه به میزان جمعیت و شرایط فصل گرما، توصیه می‌شود مردم مدت حضور خود را به حداقل برسانند.

تردد پیاده در شعاع یک و نیم کیلومتری مصلی

️وی با اشاره به انتشار خبری درباره مسدودشدن تهران اظهار کرد: این خبر از سوی منابع رسمی منتشر نشده بود و تکذیب شد؛ البته این موضوع به معنای عادی‌بودن شرایط نیست و در حوزه حمل‌ونقل و تردد مردم محدودیت‌هایی خواهیم داشت.

️عضو هیات دولت با تشریح طرح مدیریت ترافیکی مراسم گفت: حلقه نخست در شعاع یک‌ونیم کیلومتری مصلای تهران تعریف شده است و در این محدوده، تردد باید به‌صورت پیاده انجام شود تا امکان مدیریت بهتر جمعیت فراهم شود.

️معتمدیان ادامه داد: حلقه‌های دوم، سوم و چهارم نیز پیش‌بینی شده و در کنار آن، ۱۴ ورودی و خروجی و مبادی دسترسی به تهران در طرح مدیریت ترافیکی مورد توجه قرار گرفته است.

پیش بینی زائرسرا در ۱۴ نقطه تهران

️وی افزود: پارکینگ‌ها از حلقه‌های داخلی به سمت خارج از شهر مدیریت می‌شوند و پس از تکمیل ظرفیت آنها، زائران در کمپ‌ها و زائرسرا‌های بزرگی که در ۱۴ نقطه پیش‌بینی شده است، استقرار پیدا می‌کنند.

️معتمدیان با اشاره به خدمات پیش‌بینی‌شده در این مراکز اظهار کرد: سرویس‌های بهداشتی، آب آشامیدنی، پذیرایی، نمازخانه و حداقل برنامه‌های فرهنگی در این نقاط تدارک دیده شده است تا جمعیت سیال و شناور شهر تهران به‌درستی مدیریت شود.

️وی افزود: استفاده از ظرفیت شهرستان‌های استان تهران نیز پیش‌بینی شده و در همین راستا، ستاد‌هایی به ریاست فرمانداران تشکیل شده است تا با مشارکت سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و همه دستگاه‌ها، زمینه اسکان، حمل‌ونقل، پذیرایی و ارائه خدمات بهداشتی به هم‌وطنان فراهم شود.

استاندار تهران ادامه داد: در صورت نیاز، از ظرفیت استان‌های هم‌جوار نیز استفاده خواهد شد و هماهنگی‌های مناسبی با استانداران البرز، قزوین و دیگر استان‌های هم‌جوار انجام شده است.

️وی افزود: برای هر یک از مناطق ۲۲گانه تهران، یک استان به‌عنوان معین در نظر گرفته شده است تا در حوزه‌های اسکان، پشتیبانی، حمل‌ونقل و سایر خدمات مورد نیاز مشارکت کند.

ثبت نام بیش از ۶ هزار موکب مردمی

معتمدیان با اشاره به استقبال مردم تهران برای راه‌اندازی موکب گفت: بر اساس آماری که ارائه شده، بیش از ۶ هزار موکب در تهران ثبت‌نام کرده‌اند تا مردم با هزینه شخصی خود در خدمت زائرانی باشند که از سراسر کشور در مراسم حضور پیدا می‌کنند. ️

وی افزود: مردم برای تأمین اسکان، تغذیه، پذیرایی، آب آشامیدنی و دیگر نیاز‌های زائران اعلام آمادگی کرده‌اند و هزینه‌های این خدمات را نیز داوطلبانه بر عهده گرفته‌اند.

️نماینده دولت در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران گفت: این حضور مشتاقانه و عاشقانه تنها به داخل کشور محدود نیست و مردم کشور‌های مختلف منطقه نیز برای شرکت در مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند.

️معتمدیان اظهار کرد: بر اساس آماری که تا چند روز گذشته اعلام شده، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در کشور عراق برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ثبت‌نام کرده‌اند و این استقبال به یک کشور محدود نمی‌شود.

مراسم وداع از ۶ صبح شنبه تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه

معتمدیان با تشریح جزئیات مراسم وداع و تشییع اظهار کرد: مراسم وداع از ساعت ۶ صبح روز سیزدهم در مصلای تهران آغاز می‌شود و تا روز بعد ادامه خواهد داشت.

️وی افزود: پیش‌بینی شده است نماز در ساعات ابتدایی روز دوم اقامه شود و پس از آن، مراسم وداع تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه چهاردهم ادامه پیدا کند تا شرایط لازم برای برگزاری مراسم تشییع در روز پانزدهم فراهم شود.

️عضو هیات دولت درباره مراسم تشییع گفت: برنامه روز پانزدهم نیز از ساعت ۶ صبح آغاز خواهد شد و با توجه به حضور میلیونی مردم، مراسم به یک خیابان خاص محدود نمی‌شود و پهنه‌ها و مسیر‌های مختلف شهر تهران برای حضور مردم پیش‌بینی شده است.

مسیر پیش بینی شده مشابه راهپیمایی ۲۲ بهمن است

️معتمدیان ادامه داد: مسیر اصلی از خیابان دماوند آغاز می‌شود و از میدان امام حسین (ع)، خیابان انقلاب و خیابان آزادی تا خیابان شهید لشکری امتداد پیدا می‌کند؛ همچنین خیابان‌ها و مسیر‌های فرعی که مردم در مراسم ۲۲ بهمن با آنها آشنایی دارند، در طرح مراسم پیش‌بینی شده است.

️وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ازدحام جمعیت اظهار کرد: هیچ موکبی در مسیر‌های اصلی مستقر نخواهد شد تا رفت‌وآمد مردم با مشکل مواجه نشود.

نماینده دولت در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران افزود: در مسیر خیابان دماوند تا شهید لشکری، ظرفیت مدارس، مساجد، سازمان‌ها و دستگاه‌ها برای استقرار موکب‌ها و ارائه خدمات به مردم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

️معتمدیان گفت: در خیابان‌های فرعی نیز امکان استقرار موکب‌ها و ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های امدادی و مجموعه‌های خدمات‌رسان فراهم شده و سناریو‌های مختلفی برای خدمت‌رسانی حداکثری به شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های ترافیکی افزود: جزئیات طرح‌ها و محدودیت‌های ترافیکی از طریق پلیس به اطلاع مردم خواهد رسید.

️استاندار تهران از مردم خواست اخبار و اطلاعات مربوط به مراسم را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند و گفت: اطلاعیه‌های رسمی از طریق رسانه ملی، پایگاه رسمی دفتر مقام معظم رهبری، خبرگزاری‌های رسمی کشور و دستگاه‌های تخصصی منتشر خواهد شد.

️معتمدیان ادامه داد: محدودیت‌های ترافیکی، باید‌ها و نباید‌های مراسم و آموزش‌ها و توصیه‌های بهداشتی، درمانی و پیشگیرانه نیز به‌صورت رسمی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

️وی با اشاره به ازدحام جمعیت در مراسم تأکید کرد: از مردم درخواست می‌کنیم تا حد امکان کودکان را همراه خود نیاورند؛ همچنین توصیه می‌شود سالمندان و افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای، تنفسی یا قلبی هستند، برای حفظ سلامت خود در مراسم حضور پیدا نکنند.

️شرکت کنندگان در تشییع نیازمندی‌های ضروری را به همراه داشته باشند

عضو هیات دولت خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان باید مانند مراسم اربعین، با آمادگی و همراه داشتن نیازمندی‌های ضروری در مراسم حضور پیدا کنند و کارشناسان و مدیران دستگاه‌های مختلف، توضیحات و آموزش‌های لازم را در روز‌های آینده به مردم ارائه خواهند کرد.

️معتمدیان در ادامه درباره حضور مهمانان خارجی اظهار کرد: کمیته بین‌الملل مراسم به مسئولیت سیدعباس عراقچی تشکیل شده و جلال‌زاده، معاون کنسولی، از طرف وی در جلسات ستاد حضور پیدا می‌کند.

وی افزود: درخواست‌های متعددی از سوی کشور‌های مختلف برای حضور مقامات رسمی و بین‌المللی در مراسم ارائه شده و تاکنون استقبال مناسبی از سوی مقامات کشور‌های مختلف صورت گرفته است.

️نماینده دولت در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران گفت: برای مهمانان رسمی و بین‌المللی، مراسمی متمرکز در تهران برای ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید پیش‌بینی شده است و اطلاعات تخصصی مربوط به این بخش، در صورت نیاز از طریق وزارت امور خارجه اعلام خواهد شد.

️معتمدیان با اشاره به زمان‌بندی برنامه‌ها ادامه داد: مراسم روز‌های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم در تهران برگزار می‌شود و برنامه‌های بعدی نیز در روز شانزدهم در قم و روز هجدهم در مشهد مقدس ادامه خواهد یافت.

وی درباره تعطیلی‌های پیش‌بینی‌شده گفت: بر اساس تصمیم دولت، روز‌های شنبه و یکشنبه، سیزدهم و چهاردهم، در استان تهران تعطیل خواهد بود و روز دوشنبه، پانزدهم، نیز به‌منظور فراهم‌شدن امکان حضور مردم سراسر کشور در برنامه محوری تهران، تعطیل سراسری اعلام شده است. ️

استاندار تهران افزود: استان‌های قم و خراسان رضوی نیز در روز‌های برگزاری مراسم تعطیل خواهند بود، اما تعطیلی به معنای توقف کامل فعالیت همه بخش‌های دولتی و خدماتی نیست.

معتمدیان تأکید کرد: مراکز درمانی و بهداشتی، دستگاه‌های انتظامی و دیگر بخش‌هایی که خدمات ضروری به مردم ارائه می‌کنند، فعالیت خواهند داشت و بخشی از شعب بانک‌ها نیز برای جلوگیری از اختلال در امور مردم فعال خواهند بود. ️وی خاطرنشان کرد: جزئیات تکمیلی درباره نحوه فعالیت دستگاه‌ها و مراکز خدماتی، از طریق دولت و مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.