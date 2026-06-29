استاندار تهران با تکذیب خبر مسدودشدن تهران در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: پایتخت مسدود نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان یکشنبه شب در برنامه تلویزیونی «بدرقه آقای شهید ایران» با تشریح ساختار ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی، سیاست کلی بر این است که از ظرفیت و مشارکت مردم و همچنین امکانات دولت و دستگاههای حاکمیتی بهصورت حداکثری استفاده شود.
عضو هیات دولت سه محور اصلی برنامهریزی برای مراسم را ایمنی و سلامت مردم، امنیت مراسم و خدمترسانی به زائران عنوان کرد و گفت: با توجه به حضور جمعیت قابلتوجهی از سراسر کشور و محدودیت ظرفیتهای اقامتی، باید از همه زیرساختهای عمومی برای اسکان زائران استفاده شود.
معتمدیان ادامه داد: مساجد، مدارس، دانشگاهها، حسینیهها، امکانات دستگاههای دولتی و همچنین بوستانها و تفرجگاههای سطح شهر تهران از جمله ظرفیتهایی هستند که برای ایجاد محلهای استقرار، کمپها و زائرسراهای بزرگ و ارائه خدمات به مردم پیشبینی شدهاند.
وی همچنین با اشاره به آمادهسازی مصلای تهران گفت: در حوزه زیرساختهای آب و برق، وزارت نیرو، شرکت توانیر و مجموعه آب و فاضلاب با حداکثر ظرفیت وارد عمل شدهاند تا در جریان پذیرش جمعیت گسترده، کمبودی ایجاد نشود.
وی افزود: با دستور وزیر ارتباطات، پوشش مناسب اینترنتی و ارتباطی از طریق همراه اول، ایرانسل و رایتل پیشبینی شده و با نصب تجهیزات و ایستگاههای سیار ارتباطی، پوشش مورد در مصلای تهران و مسیر مراسم تشییع فراهم شده است.
عضو هیات دولت ادامه داد: برنامههای وداع در روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم در مصلای تهران برگزار میشود و مراسم تشییع نیز برای روز پانزدهم پیشبینی شده است.
معتمدیان با تشریح تدابیر پیشبینیشده برای مراسم وداع اظهار کرد: بهمنظور مدیریت پیک جمعیتی و تسریع در تخلیه جمعیت، تعداد درهای ورودی و خروجی مصلای تهران افزایش یافته است تا از ایجاد تراکم و بروز آسیب برای مردم جلوگیری شود.
️وی افزود: در داخل مصلی نیز کریدوری طراحی شده است تا زائران از یک مسیر وارد و از مسیر دیگری خارج شوند و رفتوآمدها بهصورت روان انجام گیرد.
️معتمدیان درباره مدت حضور زائران در داخل مصلی اظهار کرد: زمان ثابتی برای حضور افراد تعیین نشده است، اما با توجه به میزان جمعیت و شرایط فصل گرما، توصیه میشود مردم مدت حضور خود را به حداقل برسانند.
️وی با اشاره به انتشار خبری درباره مسدودشدن تهران اظهار کرد: این خبر از سوی منابع رسمی منتشر نشده بود و تکذیب شد؛ البته این موضوع به معنای عادیبودن شرایط نیست و در حوزه حملونقل و تردد مردم محدودیتهایی خواهیم داشت.
️عضو هیات دولت با تشریح طرح مدیریت ترافیکی مراسم گفت: حلقه نخست در شعاع یکونیم کیلومتری مصلای تهران تعریف شده است و در این محدوده، تردد باید بهصورت پیاده انجام شود تا امکان مدیریت بهتر جمعیت فراهم شود.
️معتمدیان ادامه داد: حلقههای دوم، سوم و چهارم نیز پیشبینی شده و در کنار آن، ۱۴ ورودی و خروجی و مبادی دسترسی به تهران در طرح مدیریت ترافیکی مورد توجه قرار گرفته است.
️وی افزود: پارکینگها از حلقههای داخلی به سمت خارج از شهر مدیریت میشوند و پس از تکمیل ظرفیت آنها، زائران در کمپها و زائرسراهای بزرگی که در ۱۴ نقطه پیشبینی شده است، استقرار پیدا میکنند.
️معتمدیان با اشاره به خدمات پیشبینیشده در این مراکز اظهار کرد: سرویسهای بهداشتی، آب آشامیدنی، پذیرایی، نمازخانه و حداقل برنامههای فرهنگی در این نقاط تدارک دیده شده است تا جمعیت سیال و شناور شهر تهران بهدرستی مدیریت شود.
️وی افزود: استفاده از ظرفیت شهرستانهای استان تهران نیز پیشبینی شده و در همین راستا، ستادهایی به ریاست فرمانداران تشکیل شده است تا با مشارکت سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و همه دستگاهها، زمینه اسکان، حملونقل، پذیرایی و ارائه خدمات بهداشتی به هموطنان فراهم شود.
استاندار تهران ادامه داد: در صورت نیاز، از ظرفیت استانهای همجوار نیز استفاده خواهد شد و هماهنگیهای مناسبی با استانداران البرز، قزوین و دیگر استانهای همجوار انجام شده است.
️وی افزود: برای هر یک از مناطق ۲۲گانه تهران، یک استان بهعنوان معین در نظر گرفته شده است تا در حوزههای اسکان، پشتیبانی، حملونقل و سایر خدمات مورد نیاز مشارکت کند.
معتمدیان با اشاره به استقبال مردم تهران برای راهاندازی موکب گفت: بر اساس آماری که ارائه شده، بیش از ۶ هزار موکب در تهران ثبتنام کردهاند تا مردم با هزینه شخصی خود در خدمت زائرانی باشند که از سراسر کشور در مراسم حضور پیدا میکنند. ️
وی افزود: مردم برای تأمین اسکان، تغذیه، پذیرایی، آب آشامیدنی و دیگر نیازهای زائران اعلام آمادگی کردهاند و هزینههای این خدمات را نیز داوطلبانه بر عهده گرفتهاند.
️نماینده دولت در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران گفت: این حضور مشتاقانه و عاشقانه تنها به داخل کشور محدود نیست و مردم کشورهای مختلف منطقه نیز برای شرکت در مراسم اعلام آمادگی کردهاند.
️معتمدیان اظهار کرد: بر اساس آماری که تا چند روز گذشته اعلام شده، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در کشور عراق برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ثبتنام کردهاند و این استقبال به یک کشور محدود نمیشود.
معتمدیان با تشریح جزئیات مراسم وداع و تشییع اظهار کرد: مراسم وداع از ساعت ۶ صبح روز سیزدهم در مصلای تهران آغاز میشود و تا روز بعد ادامه خواهد داشت.
️وی افزود: پیشبینی شده است نماز در ساعات ابتدایی روز دوم اقامه شود و پس از آن، مراسم وداع تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه چهاردهم ادامه پیدا کند تا شرایط لازم برای برگزاری مراسم تشییع در روز پانزدهم فراهم شود.
️عضو هیات دولت درباره مراسم تشییع گفت: برنامه روز پانزدهم نیز از ساعت ۶ صبح آغاز خواهد شد و با توجه به حضور میلیونی مردم، مراسم به یک خیابان خاص محدود نمیشود و پهنهها و مسیرهای مختلف شهر تهران برای حضور مردم پیشبینی شده است.
️معتمدیان ادامه داد: مسیر اصلی از خیابان دماوند آغاز میشود و از میدان امام حسین (ع)، خیابان انقلاب و خیابان آزادی تا خیابان شهید لشکری امتداد پیدا میکند؛ همچنین خیابانها و مسیرهای فرعی که مردم در مراسم ۲۲ بهمن با آنها آشنایی دارند، در طرح مراسم پیشبینی شده است.
️وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ازدحام جمعیت اظهار کرد: هیچ موکبی در مسیرهای اصلی مستقر نخواهد شد تا رفتوآمد مردم با مشکل مواجه نشود.
نماینده دولت در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران افزود: در مسیر خیابان دماوند تا شهید لشکری، ظرفیت مدارس، مساجد، سازمانها و دستگاهها برای استقرار موکبها و ارائه خدمات به مردم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
️معتمدیان گفت: در خیابانهای فرعی نیز امکان استقرار موکبها و ارائه خدمات از سوی دستگاههای امدادی و مجموعههای خدماترسان فراهم شده و سناریوهای مختلفی برای خدمترسانی حداکثری به شرکتکنندگان در مراسم پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اجرای برنامههای ترافیکی افزود: جزئیات طرحها و محدودیتهای ترافیکی از طریق پلیس به اطلاع مردم خواهد رسید.
️استاندار تهران از مردم خواست اخبار و اطلاعات مربوط به مراسم را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند و گفت: اطلاعیههای رسمی از طریق رسانه ملی، پایگاه رسمی دفتر مقام معظم رهبری، خبرگزاریهای رسمی کشور و دستگاههای تخصصی منتشر خواهد شد.
️معتمدیان ادامه داد: محدودیتهای ترافیکی، بایدها و نبایدهای مراسم و آموزشها و توصیههای بهداشتی، درمانی و پیشگیرانه نیز بهصورت رسمی در اختیار مردم قرار میگیرد.
️وی با اشاره به ازدحام جمعیت در مراسم تأکید کرد: از مردم درخواست میکنیم تا حد امکان کودکان را همراه خود نیاورند؛ همچنین توصیه میشود سالمندان و افرادی که دارای بیماریهای زمینهای، تنفسی یا قلبی هستند، برای حفظ سلامت خود در مراسم حضور پیدا نکنند.
عضو هیات دولت خاطرنشان کرد: شرکتکنندگان باید مانند مراسم اربعین، با آمادگی و همراه داشتن نیازمندیهای ضروری در مراسم حضور پیدا کنند و کارشناسان و مدیران دستگاههای مختلف، توضیحات و آموزشهای لازم را در روزهای آینده به مردم ارائه خواهند کرد.
️معتمدیان در ادامه درباره حضور مهمانان خارجی اظهار کرد: کمیته بینالملل مراسم به مسئولیت سیدعباس عراقچی تشکیل شده و جلالزاده، معاون کنسولی، از طرف وی در جلسات ستاد حضور پیدا میکند.
وی افزود: درخواستهای متعددی از سوی کشورهای مختلف برای حضور مقامات رسمی و بینالمللی در مراسم ارائه شده و تاکنون استقبال مناسبی از سوی مقامات کشورهای مختلف صورت گرفته است.
️نماینده دولت در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران گفت: برای مهمانان رسمی و بینالمللی، مراسمی متمرکز در تهران برای ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید پیشبینی شده است و اطلاعات تخصصی مربوط به این بخش، در صورت نیاز از طریق وزارت امور خارجه اعلام خواهد شد.
️معتمدیان با اشاره به زمانبندی برنامهها ادامه داد: مراسم روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم در تهران برگزار میشود و برنامههای بعدی نیز در روز شانزدهم در قم و روز هجدهم در مشهد مقدس ادامه خواهد یافت.
وی درباره تعطیلیهای پیشبینیشده گفت: بر اساس تصمیم دولت، روزهای شنبه و یکشنبه، سیزدهم و چهاردهم، در استان تهران تعطیل خواهد بود و روز دوشنبه، پانزدهم، نیز بهمنظور فراهمشدن امکان حضور مردم سراسر کشور در برنامه محوری تهران، تعطیل سراسری اعلام شده است. ️
استاندار تهران افزود: استانهای قم و خراسان رضوی نیز در روزهای برگزاری مراسم تعطیل خواهند بود، اما تعطیلی به معنای توقف کامل فعالیت همه بخشهای دولتی و خدماتی نیست.
معتمدیان تأکید کرد: مراکز درمانی و بهداشتی، دستگاههای انتظامی و دیگر بخشهایی که خدمات ضروری به مردم ارائه میکنند، فعالیت خواهند داشت و بخشی از شعب بانکها نیز برای جلوگیری از اختلال در امور مردم فعال خواهند بود. ️وی خاطرنشان کرد: جزئیات تکمیلی درباره نحوه فعالیت دستگاهها و مراکز خدماتی، از طریق دولت و مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.