باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش وب‌سایت آکسیوس، تعداد فزاینده‌ای از جمهوری‌خواهان جوان در ایالات متحده در حال تغییر موضع خود نسبت به اسرائیل هستند. این روند، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌توان حمایت دیرینه حزب جمهوری‌خواه از اسرائیل را همچنان یک اصل مسلم و تغییرناپذیر تلقی کرد یا خیر.

شیبلی تلهامی، مدیر نظرسنجی مسائل حیاتی دانشگاه مریلند و استاد علوم سیاسی، در این باره گفت: «قطعاً تحولاتی در میان جمهوری‌خواهان جوان در حال وقوع است.» حمایت جمهوری‌خواهان از اسرائیل در نتیجه ویرانی‌های گسترده کارزار نظامی اسرائیل در نوار غزه و همچنین درگیری‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با تیم دونالد ترامپ بر سر چگونگی پایان دادن به جنگ ایران، تحت فشار جدی قرار گرفته است.

برای سال‌ها، نتانیاهو تلاش می‌کرد تا کاهش حمایت دموکرات‌ها از اسرائیل را با جلب نظر جمهوری‌خواهان جبران کند. با این حال، نظرسنجی‌های اخیر و انتقادات برخی از چهره‌های برجسته جریان راست، نشان از ظهور شکاف‌هایی در این حمایت، به ویژه در میان محافظه‌کاران جوان، دارد.

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در ماه آوریل، از هر ۱۰ جمهوری‌خواه، چهار نفر دیدگاه نامطلوبی نسبت به اسرائیل دارند. این رقم در میان جمهوری‌خواهان ۱۸ تا ۴۹ ساله به ۵۷ درصد می‌رسد، در حالی که تنها از هر چهار جمهوری‌خواه ۵۰ ساله و بالاتر، یک نفر دیدگاه منفی دارد. نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک در این ماه نیز نشان داد که از هر پنج جمهوری‌خواه، یک نفر معتقد است آمریکا بیش از حد از اسرائیل حمایت می‌کند؛ رقمی که سه برابر سطح ثبت‌شده پس از حملات ۷ اکتبر سه سال پیش است.

نظرسنجی دانشگاه مریلند نیز نشان داد که کمتر از نیمی از جمهوری‌خواهان، یعنی ۴۶ درصد، معتقدند اقدامات نظامی اسرائیل در غزه به عنوان دفاع از خود توجیه‌پذیر بوده است. در میان جمهوری‌خواهان ۱۸ تا ۳۴ ساله، تنها ۲۲ درصد از اقدامات اسرائیل حمایت کردند.

این واکنش منفی توسط صداهای برجسته و تأثیرگذار جریان «اول آمریکا» و مخالف مداخله‌گرایی، از جمله تاکر کارلسون، مگین کلی و نماینده سابق جمهوری‌خواه، مارجوری تیلور گرین، که همگی از حمایت آمریکا از اسرائیل انتقاد کرده‌اند، تغذیه و تشدید شده است. کارلسون به صراحت نتانیاهو را به اغوای ترامپ برای ورود به جنگ ایران متهم کرد و رئیس‌جمهور آمریکا را «برده» نخست‌وزیر اسرائیل خواند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز به مقامات اسرائیلی که با توافق ایران مخالفت کردند، تذکر داد.

رالف رید، بنیانگذار ائتلاف ایمان و آزادی، اذعان کرد که رهبری جمهوری‌خواهان و همچنین رهبران انجیلی همچنان به شدت طرفدار اسرائیل هستند، اما هشدار داد که ارقام نظرسنجی‌ها درباره حمایت از اسرائیل در میان رای‌دهندگان آمریکایی، از جمله جمهوری‌خواهان، «به طور خطرناکی پایین» است و این موضوعی نگران‌کننده برای آینده روابط دو طرف محسوب می‌شود.

منبع: آناتولی