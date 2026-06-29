\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0648\u0632\u0647 \u06a9\u0628\u0631\u06cc\u062a \u0648 \u0686\u0627\u0642\u0648\u06cc \u0646\u062c\u0641 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u06af\u0646\u062c\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u06f2\u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0628\u0631\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0627\u0633\u062a.\n\u0686\u0627\u0642\u0648\u06cc \u0646\u062c\u0641 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0647\u0645 \u067e\u06cc\u0634\u200c\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0641\u0647\u0631\u0633\u062a \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0646\u0627\u0645\u0644\u0645\u0648\u0633 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u062b\u0628\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n