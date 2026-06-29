باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

موزه چاقو‌ها و کبریت‌های رنگارنگ + فیلم

موزه‌هایی از کبریت و چاقو‌های قدیمی در نجف آباد اصفهان وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - موزه کبریت و چاقوی نجف آباد اصفهان گنجینه‌ای از ۲۲ هزار کبریت از سراسر دنیا است.

چاقوی نجف آباد هم پیش‌تر در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

 

مطالب مرتبط
موزه چاقو‌ها و کبریت‌های رنگارنگ + فیلم
young journalists club

صالحی امیری: آیین تشییع رهبر شهید ثبت ملی می‌شود

موزه چاقو‌ها و کبریت‌های رنگارنگ + فیلم
young journalists club

وصله‌ای بر حافظه تاریخ؛ احیای هنر رفوگری فرش در مازندران + فیلم

موزه چاقو‌ها و کبریت‌های رنگارنگ + فیلم
young journalists club

تلاش انگلیس برای تحریف تاریخ با حذف نام فلسطین + فیلم

موزه چاقو‌ها و کبریت‌های رنگارنگ + فیلم
young journalists club

بازدید ۱۶ خبرنگار خارجی از موزه هوافضای سپاه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم
۵۸۰
روزنامه‌نگار آمریکایی مطرح کرد:

شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم
۵۷۲

روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم
۴۱۳

تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم
۳۲۷

اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
آماده‌باش کامل ۶ هزار آتش‌نشان برای مراسم روزهای آینده در تهران + فیلم
۲۹۴

آماده‌باش کامل ۶ هزار آتش‌نشان برای مراسم روزهای آینده در تهران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha