بر اساس داده‌های سامانه‌های هوشمند راهداری، مجموع تردد‌های ورودی و خروجی فارس در خردادماه به مرز ۳.۹ میلیون تردد رسید .

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرسول باصری، معاون فنی و راه‌های روستایی این اداره کل، با اشاره به آمار تردد در محور‌های برون‌شهری استان طی خردادماه ۱۴۰۵ اظهار داشت: مجموع تردد ورودی به استان و خروجی از استان در خردادماه به ۳ میلیون و ۸۹۱ هزار مورد رسید که این میزان نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۷ درصد افزایش داشته است.

او با بیان اینکه متوسط تردد روزانه در این بازه زمانی ۱۲۵ هزار و ۵۱۶ تردد بوده است، افزود: بر اساس داده‌های سامانه‌های هوشمند، بیشترین میزان تردد در تاریخ ۵ خردادماه و کمترین تردد در تاریخ ۲۹ خردادماه به ثبت رسیده است. همچنین محور‌های «شیراز - مرودشت»، «مرودشت - شیراز» و «شیراز - سپیدان» به عنوان پرترددترین محور‌های استان شناسایی شدند.

باصری در بخش دیگری از سخنان خود به تفکیک نوع وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت: بیشترین سهم تردد در ورودی و خروجی‌های استان با رقمی بالغ بر ۳ میلیون و ۱۹۳ هزار تردد، مربوط به سواری و وانت بوده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس همچنین با تکیه بر اطلاعات استخراج شده از دوربین‌های پلاک‌خوان تصریح کرد: از ابتدای خردادماه، ۳ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۷۸۸ پلاک خودرو یکتا در محور‌های برون‌شهری استان رویت شده است که پس از استان فارس، وسایل نقلیه با پلاک استان‌های مازندران، اصفهان و تهران به ترتیب بیشترین فراوانی را در محور‌های استان به خود اختصاص داده‌اند.

منبع: راهداری فارس

برچسب ها: تردد بین استانی ، جاده‌های فارس ، راهداری فارس
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