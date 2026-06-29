نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار کرد: بازار در شرایط کنونی آرام است و به نظر می‌رسد خریداران مصرفی فرصت مناسبی برای ورود به بازار و تأمین نیازهای خود دارند.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - داود بیگی‌نژاد با بیان اینکه آمارهای مربوط به هزینه مسکن در سبد خانوار با آمارهای مربوط به قیمت و وضعیت واقعی بازار تفاوت دارد، گفت: مرکز آمار، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را اعلام می‌کند و این موضوع با آمارهای دیگر حوزه مسکن متفاوت است.

وی درباره وضعیت بازار اجاره افزود: تورم اجاره‌بها نسبت به سال‌های گذشته روند کاهشی‌تری داشته و در حال حاضر بازار در وضعیت آرام‌تری قرار دارد. موضوع رعایت سقف‌های تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها نیز صرفاً به مشاوران املاک مربوط نیست و توافق میان مالک و مستاجر نقش اصلی را دارد.

وی درباره شرایط بازار خرید و فروش مسکن نیز گفت: باید پذیرفت که رفتار مردم در بازار تغییر کرده و بخشی از متقاضیان توان ورود به بازار را از دست داده‌اند. زمان می‌برد تا متقاضیان شرایط جدید بازار را پیدا کنند و بتوانند ملک موردنظر خود را تهیه کنند، اما در مجموع بازار اکنون آرام است.

 

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
قراردادهای اجاره تا پایان سال با سقف ۲۵ درصد تمدید می‌شوند + فیلم
مرحله سوم ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان/ فراخوان متقاضیان گلستان، ایلام و کرمانشاه
کاهش سرعت رشد اجاره در اوج جابه‌جایی مستاجران
ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری و کاهش موانع تولید در حوزه ساخت و ساز
پروژه‌های مسکونی در گیرودار فرآیند‌های اداری و صدور مجوز‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۰۸ تير ۱۴۰۵
آره خیلی آرام است اصلا همه چی گل و بلبل شده فقط یه خانه ساده بالای 2 میلیارد تومنه
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۰۸ تير ۱۴۰۵
این مشاوران املاک خودشان همدست و شریک مالکان میباشند ضمنا عامل افزایش قیمت الکی ودیمی املاک سایت دیواراست که هم گوش دارد وهم موش🤔
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۹:۲۵ ۰۸ تير ۱۴۰۵
قیمت ها با توجه به نرخ دلار و طلا بالا رفت ان شاالله قیمت آن دو کاهشی می شه و خونه هم میشه خرید در ضمن سایت دبوار را مسدود کنید و مشاوران املاک هم منحل کنید در هر منطقه در شهرداری محل بخشی از شهرداری مشاور املاک بشه و قیمت ها را کارشناس مشخص کنه
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۴:۴۳ ۰۸ تير ۱۴۰۵
خیلی آرامه ،چون دیگه مردم توانشون بریده صداشون در نمیاد شما فکر میکنید آرومه بالا بردن 70 درصد اجاره کجاش آرومه ؟؟
تروخدا شعار ندیم
۰
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۰۸ تير ۱۴۰۵
از قیمتها که مطلعین؟! وقتی توانایی خرید نباشه،بازار آرومه.حالا می خواد مسکن باشه، خوراک باشه یا خودرو
۰
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۰۸ تير ۱۴۰۵
این بابا از روی شکم سیر ی حرف می زند در نا کجا آباد هم نمیشود خانه خرید و حتی استیجاری.
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۰۸ تير ۱۴۰۵
یک اپارتمان نقلی حداقل 1/5 میلیارده. یک کارگر چطور میتونه خانه بخره؟!
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۰۸ تير ۱۴۰۵
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۰۸ تير ۱۴۰۵
بی وجدان......... فرصت خرید مسکن فراهم شد؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!! این چه حرف ببیخودیه که میزنی؟؟؟؟؟
آپارتمانی که دیماه گذشته فروختم 18 میلیارد،بعد از 6 ماه الان بخوام خودم بخرمش، شده 38 میلیارد تومان
فروختم که کاری کنم...که نشد.... الان با اون پول نصف متراژ خونه قبلیمو میتونم بخرم....
۴
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۰۸ تير ۱۴۰۵
ظرف 6 ماه خونه متری 75 تومن شده متری 155 تومن! واقعا مسخرس.
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۰۸ تير ۱۴۰۵
آرام شده چون کسی قدرت خرید نداره مگه اینکه یک نفر خونه بفروشه خواسته باشه با پولش خونه رو عوض کنه و گرنه کسیکه ملکی یا خونه نداشته باشه که تبدیل کنه میخواد از کجاش 10میلیارد به بالا پول بیاره که خونه بخره، تیتر خبرتون واقعا بی معنی است، فعلا باید دنبال جمع کردن پول واسه رهن باشن که متاسفانه صاحبخونه فکر نمی کنن مستاجر از کجا کجا میخواد پول رهن جور کنه
۰
۵۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۰۸ تير ۱۴۰۵
اين من‌درآوردی از کجا آوردی حتی نمیتوانی مسکن روستایی خرید کنید آروز مسکن ۱۰۰ ساله شده
۰
۴۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۰۸ تير ۱۴۰۵
خود شیفته !!!!
۲
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۰۸ تير ۱۴۰۵
بله برآورد میشه ۹۹.۹۸ درصد از مردم خانه بشن اونم فقط در دو ماه آینده . آرام آرام است
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۰۸ تير ۱۴۰۵
توان خرید نیست
۰
۴۱
پاسخ دادن
۱۲
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
کامیون‌های ایران در مرز بازرگان ۱۰ تا ۲۰ روز معطل می‌شوند + فیلم
آیا انحصارگرایی بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور است؟ + فیلم
۹۹ درصد برنامه کشت گندم محقق شد/امسال در تولید گندم خودکفا هستیم
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
طرح جدید صنعت برق برای زمستان؛ جهش ۱۰ درصدی مخازن ذخایر سوخت گازوئیل نیروگاه‌ها
زیرساخت‌های شبکه برق تهران برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) آماده شد
ذخایر نهاده دامی مطلوب است/ نگرانی بابت تامین نهاده دامی برطرف شد
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
آخرین اخبار
پتانسیل صادرات سالانه ۳۰۰ هزار تن مرغ وجود دارد
وزیر جهاد کشاورزی: امنیت غذایی با تکیه بر دانش و فناوری محقق می‌شود
توزیع دام به وفور در حال عرضه است
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
مجوزهای فروش مصنوعات طلا بازگشایی شد
کاهش زمان ترانزیت کالا به کمتر از دو ساعت
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
تمهیدات شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
زیرساخت‌های شبکه برق تهران برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) آماده شد
طرح جدید صنعت برق برای زمستان؛ جهش ۱۰ درصدی مخازن ذخایر سوخت گازوئیل نیروگاه‌ها
ذخایر نهاده دامی مطلوب است/ نگرانی بابت تامین نهاده دامی برطرف شد
۹۹ درصد برنامه کشت گندم محقق شد/امسال در تولید گندم خودکفا هستیم
آیا انحصارگرایی بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور است؟ + فیلم
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کامیون‌های ایران در مرز بازرگان ۱۰ تا ۲۰ روز معطل می‌شوند + فیلم
افزایش استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها به ۴۲ درصد رسید/ کارت اضطراری برای خودروهای فاقد سهمیه است
تمهیدات شبکه بانکی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
خیزش گردوخاک در شمال شرق کشور طی ۵ روز آینده
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ تردد روان در محورهای شمالی
جایگزینی مقررات فنی به جای استاندارد‌های اجباری
شناسنامه دار شدن محصولات زراعی در حال اجراست
توسعه صادرات در گرو تغییر پارادایم تولید
تصمیم راهبردی برای تأمین برق پایدار صنایع انرژی‌بر؛ عرضه اختصاصی برق پتروشیمی‌ها از مرداد
قراردادهای اجاره تا پایان سال با سقف ۲۵ درصد تمدید می‌شوند + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۸ تیر
نماینده ایران در رویداد جهانی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد مشخص شد
اجرای رویه جدید صادرات تقطیری حاصل از روغن کارکرده
جزئیات پیش فروش بلیت اتوبوس‌های برون شهری اعلام شد +فیلم
مرحله سوم ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان/ فراخوان متقاضیان گلستان، ایلام و کرمانشاه