باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - داود بیگینژاد با بیان اینکه آمارهای مربوط به هزینه مسکن در سبد خانوار با آمارهای مربوط به قیمت و وضعیت واقعی بازار تفاوت دارد، گفت: مرکز آمار، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را اعلام میکند و این موضوع با آمارهای دیگر حوزه مسکن متفاوت است.
وی درباره وضعیت بازار اجاره افزود: تورم اجارهبها نسبت به سالهای گذشته روند کاهشیتری داشته و در حال حاضر بازار در وضعیت آرامتری قرار دارد. موضوع رعایت سقفهای تعیینشده برای افزایش اجارهبها نیز صرفاً به مشاوران املاک مربوط نیست و توافق میان مالک و مستاجر نقش اصلی را دارد.
وی درباره شرایط بازار خرید و فروش مسکن نیز گفت: باید پذیرفت که رفتار مردم در بازار تغییر کرده و بخشی از متقاضیان توان ورود به بازار را از دست دادهاند. زمان میبرد تا متقاضیان شرایط جدید بازار را پیدا کنند و بتوانند ملک موردنظر خود را تهیه کنند، اما در مجموع بازار اکنون آرام است.