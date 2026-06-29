باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مسابقات وزنهبرداری کشور با هدف تعیین نفرات برتر و انتخاب اعضای تیم ملی جهت اعزام به مسابقات بینالمللی پاکستان در استان اصفهان برگزار شد.
در این رقابتها، ایمان شاهقلیان آتشنشان شهرکردی، با نمایش آمادگی جسمانی بالا و تکنیک قابلقبول در دسته وزنی ۷۹ کیلوگرم، موفق شد بر سکوی نخست بایستد و مدال طلای این دوره از مسابقات را از آن خود کند.
درخشش این آتشنشان در این مسابقات ملی، علاوه بر کسب عنوان قهرمانی، منجر به دعوت رسمی وی به اردوی آمادهسازی تیم ملی برای اعزام به رقابتهای پیش رو در کشور پاکستان شد.
این موفقیت نشاندهنده تداوم آمادگی جسمانی و اراده پولادین پرسنل عملیاتی آتشنشانی است که همزمان با انجام وظایف خطیر امدادی، در عرصههای ورزشی نیز برای کشور افتخارآفرینی میکنند.
مجموعه شهرداری شهرکرد و سازمان آتشنشانی، ضمن تبریک این موفقیت ارزنده به ایمان شاهقلیان، برای این ورزشکار بااخلاق در اردوهای تیم ملی و مسابقات برونمرزی پیشرو آرزوی موفقیت و کسب مدالهای رنگارنگ دارند.