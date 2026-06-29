مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس از برپایی بیش از ۵۰ پاتوق نوجوان مبارز در طی سه ماه گذشته با حضور بیش از ۷۰ هزار دانش آموز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم اسماعیلی شعار گفت: پاتوق نوجوان مبارز در ایام جنگ، به عنوان بسترهای پویا با هدف هویت دهی، مهارت افزایی و نقش آفرینی دانش آموزان طراحی و در سطح استان برگزار شد.
او با اشاره به اینکه هم افزایی تشکلهای دانش آموزی اعم از؛ اتحادیه انجمنهای اسلامی، سازمان دانش آموزی، بسیج دانش آموزی با همکاری جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی این رویداد بزرگ دانش آموزی را رقم زد افزود: بیش از ۷۰ هزار دانش آموز فارس در ۵۴ پاتوق نوجوان مبارز استان حداقل یک بار حضور داشتند.
دبیر قرارگاه استانی نوجوان مبارز افزود: پاتوقهای گفتوگو، تبیین تحولات منطقه ما، آموزش سلاح، کافه همدلی و جهادی، آموزشهای امداد و عملیات نجات، کافه شهدای دانش آموز، سنگر گیمرها و ... از جمله فعالیتهایی بود که دانش آموزان در طی سه ماه گذشته در این پاتوقها انجام دادند و نقش آفرینی کردند.
منبع: آموزش و پرورش فارس