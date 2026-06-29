وی در تشریح گزارش از میزان خروجی کالاهای اساسی از ایام ۱۰ روز ابتدای جنگ تحمیلی رمضان بیان کرد: پس از شروع جنگ به مدت پنج روز به طور میانگین ۹۳ درصد خروج کامیون‌های حامل کالاهای وارداتی و ترانزیت کاهش یافت.

عباس نژاد ادامه داد: در راستای ضرورت ارسال کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات به سراسر کشور از ظرفیت لجستیکی بندر شهید رجایی و حمل‌ونقل ریلی به میزان ۵۹ هزارو ۵۷۰ تُن کالاهای یادشده به منظور ارسال به بازار سراسر کشور و تامین معشیت مردم ارسال شد.

وی افزود: پس از پنج روز از ۱۶ اسفندماه سال گذشته نیز با همکاری سایر نهادهای مربوطه و موثر در حمل‌ونقل کالا شرایط به حالت قبل از جنگ بازگشت و از روزی ۱۶۵ کامیون معادل سه هزار و ۶۳۰ تُن روزانه نزدیک به دو هزار و ۴۲۲ کامیون معادل ۵۳ هزار و ۲۸۴ تُن افزایش یافت.

منبع:بنادر و دریانوردی هرمزگان