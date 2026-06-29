۶ بازیکن تیم ملی شامل روزبه چشمی و دو دروازه‌بان کشور، حتی یک دقیقه هم در این مسابقات به میدان نرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در حالی که حضور محمد قربانی در ترکیب اصلی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، بزرگترین غافلگیری امیر قلعه‌نویی محسوب می‌شد، ۶ بازیکن دیگر تیم ملی فرصتی برای نمایش توانایی‌های خود در این عرصه پیدا نکردند.

محمد قربانی که در دو بازی نخست مقابل نیوزیلند و بلژیک حتی به عنوان بازیکن تعویضی هم به کار گرفته نشده بود، در تقابل حساس با مصر به عنوان بازیکن پایه در ترکیب قرار گرفت و تمام ۹۰ دقیقه را در زمین حضور داشت. این در حالی است که برخی از اسامی شناخته‌شده، حتی یک دقیقه هم فرصت بازی پیدا نکردند.

در این میان، دو دروازه‌بان تیم یعنی سید حسین حسینی و سید پیام نیازمند، در هر سه بازی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر تنها نقش تماشاگر روی نیمکت را داشتند. علاوه بر آنها، چهار بازیکن دیگر شامل دانیال ایری، امیرمحمد رزاقی‌نیا، روزبه چشمی و دنیس اکرت آینسا نیز حتی یک دقیقه هم به میدان نرفتند.

نکته قابل توجه در این میان، وضعیت روزبه چشمی است؛ بازیکن باتجربه‌ای که در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ حضور داشت و گل خاطره‌انگیز خود مقابل ولز را در کارنامه دارد، در این دوره به دلیل مصدومیت دو بازی ابتدایی را از دست داد و در بازی مقابل مصر نیز با وجود رسیدن به آمادگی جسمانی، فرصتی برای حضور در زمین پیدا نکرد.

برچسب ها: تیم ملی ، جام جهانی2026
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۸ تير ۱۴۰۵
ژنرال کیه. قلعه نویی 😀😃😄
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۰۸ تير ۱۴۰۵
ایران باید فکری برای هافبکهایش بکند . اگر می خواهید تیم ملی قوی داشته باشید ، باید چهارتا هافبک قوی مثل حمید درخشان ، مجید نامجو مطلق ، سعید مراغه چیان ، سیروس قایقران، علی پروین داشته باشید و یک بازیکن قوی مثل ناصر محمد خانی باید در کنار تارمی باشد . اگر چنین تیمی را توانستید فراهم کنید ، اونوقت ادعای تیم بودن بکنید . بازیکنی مثل مهدی مهدوی کیا ، مجتبی محرمی ، مهدی فنونی زاده و محمد پنجعلی در خط دفاعی ضروری هستند.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
داداش
۰۴:۲۳ ۰۹ تير ۱۴۰۵
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