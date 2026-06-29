باشگاه خبرنگاران جوان- احمد مرادی زاده، سخنگوی ستاد بدرقه زائران در کرمان، گفت: زائرانی که قصد حضور در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران و مشهد را دارند، برای بهرهمندی از خدمات اسکان و تغذیه باید پیش از حرکت از طریق نرمافزار «دیار مرد میدان» ثبتنام کنند.
وی افزود: ثبتنام از دو روز گذشته آغاز شده و متقاضیان میتوانند با دانلود این نرمافزار از «بازار» نسبت به ثبتنام اقدام کنند. پس از ثبتنام نیز با زائران تماس گرفته شده و محل استقرار و موقعیت مکانی برای آنان ارسال خواهد شد.
مرادیزاده با اشاره به ازدحام جمعیت، طولانی بودن مسیر پیادهروی و گرمای هوا، توصیه کرد افراد زیر ۱۵ سال و بالای ۵۰ سال از ثبتنام خودداری کنند.
وی همچنین همراه داشتن کوله مناسب شامل تغذیه سبک، زیرانداز، پتوی مسافرتی، کفش مناسب، خشکبار و داروهای مورد نیاز را برای زائران ضروری دانست.
منبع: خبرگزاری صداوسیما