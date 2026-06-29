بر اثر ۲ حادثه رانندگی در شیراز ۶ نفر مصدوم شدند و یک نفر جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در پی ۲ سانحه رانندگی در شیراز یک نفر جان باخت و ۶ نفر مصدوم شدند.

یک فوتی و یک مصدوم بر اثر واژگونی موتورسیکلت در بزرگراه

در پی واژگونی موتورسیکلت در بزرگراهی در شیراز یک نفر مصدوم و یک نفر جان باخت.

عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: امروز با اعلام واژگونی موتورسیکلت در تونل دوم واقع در بزرگراه حائری شیراز به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه یک نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده جان باخت، ادامه داد: این سانحه همچنین یک مصدوم داشت که کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، او را برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

عابد تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

برخورد ۲ خودرو با ۵ مصدوم

رئیس اورژانس فارس همچنین بیان کرد: در حادثه‌ای دیگر با اعلام برخورد پراید و نیسان وانت در شیراز نبش خیابان شهید جوکار، در بلوار خلیج فارس، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او اضافه کرد: این تصادف، ۵ مصدوم برجای گذاشت که کارشناسان اورژانس، با انجام اقدامات درمانی اولیه یک نفر از مصدومان را در همان محل حادثه به صورت سرپایی درمان کردند و ۲ نفر از حادثه دیدگان به بیمارستان نمازی و ۲ نفر دیگر نیز به بیمارستان شهید رجایی انتقال داده شد.

عابد افزود: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.