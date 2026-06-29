باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - معصومه آقابور، مشاور رئیس‌جمهور در همکاری‌های اقتصادی، با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اصلی دولت، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و جمع کردن بساط دلالی در بازار ارز است تا یارانه‌ها به شکل واقعی و مستقیم به خانوارها پرداخت شود و مردم از منافع آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: این رویکرد با تصمیم مهم دولت درباره حذف ارز ترجیحی و تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها دنبال شد و اجرای طرح کالابرگ نیز در همین راستا، به معنای پرداخت مستقیم حمایت‌های اقتصادی به خانوارهاست.

مشاور رئیس‌جمهور در همکاری‌های اقتصادی درباره سیاست ارزی دولت نیز گفت: دولت و بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز در یک نقطه مشخص نیستند، اما در شرایط فعلی کنترل نرخ ارز و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی و نوسانات شدید، از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

آقابور ادامه داد: امیدواریم با آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده و افزایش درآمدهای حاصل از تولید ناخالص داخلی، شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. خوشبختانه طی روزهای اخیر خبرهای خوبی در حوزه درآمدهای نفتی مطرح شده و عرضه نفت ایران با حذف واسطه‌ها و با کمترین میزان تخفیف در حال انجام است که می‌تواند ورودی‌های مثبتی به اقتصاد کشور تزریق کند.

وی خاطرنشان کرد: تداوم این روند و تقویت منابع درآمدی کشور می‌تواند زمینه‌ساز خبرهای مثبت بیشتری برای اقتصاد ایران باشد.