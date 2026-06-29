باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آسیب به هزار خودرو در پی وقوع سیل در مکزیک + فیلم

نزدیک به ۱۰۰۰ خودرو بر اثر سیل در مرکز مکزیک آسیب دیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باران‌های شدید در مکزیک باعث جاری شدن سیل در محله لس ریس ایختاکالا در شهرداری تلالپنتلا (غرب مکزیک) شد.

پس از افزایش سطح آب به بیش از ۱.۵ متر، بیش از ۱۹۰ خانه آسیب دیدند.

 

مطالب مرتبط
آسیب به هزار خودرو در پی وقوع سیل در مکزیک + فیلم
young journalists club

راهی که به شهادت رسید؛ روایت مردی که جهاد را زندگی کرد + فیلم

آسیب به هزار خودرو در پی وقوع سیل در مکزیک + فیلم
young journalists club

وقوع سیل شدید در تایوان + فیلم

آسیب به هزار خودرو در پی وقوع سیل در مکزیک + فیلم
young journalists club

 باران‌های سیل‌آسا در چین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم
۵۸۰
روزنامه‌نگار آمریکایی مطرح کرد:

شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم
۵۷۲

روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم
۴۱۳

تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم
۳۲۷

اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
آماده‌باش کامل ۶ هزار آتش‌نشان برای مراسم روزهای آینده در تهران + فیلم
۲۹۴

آماده‌باش کامل ۶ هزار آتش‌نشان برای مراسم روزهای آینده در تهران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha