آسیب به هزار خودرو در پی وقوع سیل در مکزیک + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0645\u06a9\u0632\u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0639\u062b \u062c\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u0633\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644\u0647 \u0644\u0633 \u0631\u06cc\u0633 \u0627\u06cc\u062e\u062a\u0627\u06a9\u0627\u0644\u0627 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062a\u0644\u0627\u0644\u067e\u0646\u062a\u0644\u0627 (\u063a\u0631\u0628 \u0645\u06a9\u0632\u06cc\u06a9) \u0634\u062f.\n\u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0633\u0637\u062d \u0622\u0628 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1.\u06f5 \u0645\u062a\u0631\u060c \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f9\u06f0 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u062f\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n