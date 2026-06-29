باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دمنوش بابونه برا رفع خستگی موثر است + فیلم

کارشناس طب سنتی در خصوص خواص دمنوش بابونه توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  علی اصغر زنده دل، کارشناس طب سنتی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد خواص دمنوش بابونه نکاتی بیان کرد.

 

مطالب مرتبط
دمنوش بابونه برا رفع خستگی موثر است + فیلم
young journalists club

قوی‌ترین مسکن درد قاعدگی + فیلم

دمنوش بابونه برا رفع خستگی موثر است + فیلم
young journalists club

۷ خاصیت دمنوش بابونه برای سلامتی و زیبایی

دمنوش بابونه برا رفع خستگی موثر است + فیلم
young journalists club

۷ خاصیت شگفت انگیز بابونه

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم
۵۸۰
روزنامه‌نگار آمریکایی مطرح کرد:

شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم
۵۷۲

روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم
۴۱۳

تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم
۳۲۷

اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
آماده‌باش کامل ۶ هزار آتش‌نشان برای مراسم روزهای آینده در تهران + فیلم
۲۹۴

آماده‌باش کامل ۶ هزار آتش‌نشان برای مراسم روزهای آینده در تهران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha