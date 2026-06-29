باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ونزوئلا در حال تجربه مصیبت بلایا و بلاهای طبیعی است. پس از مرگ حدود ۱۵۰۰ نفر در نتیجه دو زلزله که روز چهارشنبه مردم را کشت و ساختمانها را در این کشور ویران کرد، سیل و بارانهای سیلآسا در چندین منطقه ونزوئلا وضعیت اضطراری به بار آورد.
رسانههای محلی گزارش دادند که بیش از ۱۰۰ خانواده در چاپاسکوئن، در ارتفاعات پورتوگسا ونزوئلا، روز یکشنبه در پی سیل و افزایش قابل توجه سطح آب رودخانههای چاپاسکوئن و چاپاسکوئنسیتو، بیخانمان شدند.
ادوارد خیمنز، شهردار منطقه گزارش داد که از ساعت ۵ صبح باران شدیدی در این منطقه باریده و باعث طغیان رودخانهها و جاری شدن سیل در کل شهر چاپاسکین شده است.
ادوارد خیمنز افزود که این امر به شدت بر بسیاری از جوامع، از جمله لس بندیسیدوس، تأثیر گذاشت، جایی که مردم تمام دارایی خود را از دست دادند، اما او تأکید کرد که هیچ تلفاتی وجود نداشته است.
او توضیح داد که ساکنان لوس بندیسیدوس تخلیه شدهاند و در سالن ورزشی و کلیسای چاپاسکوئن پناهگاههایی برپا شده است. خیمنز تاکید کرد که آنها شرایط بسیار سختی را پشت سر میگذارند.
رسانهها همچنین گزارش دادند که منطقه بیسکوکوی در سوکره نیز از سیل ناشی از بارش شدید باران رنج میبرد. در همین زمینه، اداره حفاظت مدنی گزارش داد که میزان بارندگی ۱۱۴ میلیمتر ثبت شده است.
منبع: آر تی