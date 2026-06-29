بارش‌های سیل‌آسا تنها چند روز پس از وقوع دو زلزله، بخش‌هایی از ونزوئلا را درگیر سیلاب کرده و بر بحران و خسارت‌های ناشی از این حوادث افزوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ونزوئلا در حال تجربه مصیبت بلایا و بلا‌های طبیعی است. پس از مرگ حدود ۱۵۰۰ نفر در نتیجه دو زلزله که روز چهارشنبه مردم را کشت و ساختمان‌ها را در این کشور ویران کرد، سیل و باران‌های سیل‌آسا در چندین منطقه ونزوئلا وضعیت اضطراری به بار آورد.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که بیش از ۱۰۰ خانواده در چاپاسکوئن، در ارتفاعات پورتوگسا ونزوئلا، روز یکشنبه در پی سیل و افزایش قابل توجه سطح آب رودخانه‌های چاپاسکوئن و چاپاسکوئنسیتو، بی‌خانمان شدند.

ادوارد خیمنز، شهردار منطقه گزارش داد که از ساعت ۵ صبح باران شدیدی در این منطقه باریده و باعث طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیل در کل شهر چاپاسکین شده است.

ادوارد خیمنز افزود که این امر به شدت بر بسیاری از جوامع، از جمله لس بندیسیدوس، تأثیر گذاشت، جایی که مردم تمام دارایی خود را از دست دادند، اما او تأکید کرد که هیچ تلفاتی وجود نداشته است.

او توضیح داد که ساکنان لوس بندیسیدوس تخلیه شده‌اند و در سالن ورزشی و کلیسای چاپاسکوئن پناهگاه‌هایی برپا شده است. خیمنز تاکید کرد که آنها شرایط بسیار سختی را پشت سر می‌گذارند.

رسانه‌ها همچنین گزارش دادند که منطقه بیسکوکوی در سوکره نیز از سیل ناشی از بارش شدید باران رنج می‌برد. در همین زمینه، اداره حفاظت مدنی گزارش داد که میزان بارندگی ۱۱۴ میلی‌متر ثبت شده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: سیل در ونزوئلا ، آمریکای لاتین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۰۸ تير ۱۴۰۵
یاد این شعر سعدی افتادم: « گر از هفت آسمان گزند آید راست بر عضو مستمند آید»!
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
جلیل
۱۴:۴۴ ۰۸ تير ۱۴۰۵
عاقبت قومی که به ظلم تن بدهند قهر خداست
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۰۸ تير ۱۴۰۵
پس آیا زلزله سال 69 منجیل و رودبار و زلزله بم هم نتیجه تن دادن به ظلم بود؟!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۰۸ تير ۱۴۰۵
بهتره مذاکره کنندگان وطن فروش درس عبرت بگیرن و تسلیم خدا بشن نه ابر قدقد. راه فراری جز بسوی خدا نیست.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۴۶ ۰۸ تير ۱۴۰۵
هر چی سرشون بیاد حقشونه
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
!!
۱۱:۱۹ ۰۸ تير ۱۴۰۵
بلای تن دادن به خواسته دشمن !!
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۸ تير ۱۴۰۵
اول کودتا بعد زلزله بعد سیل .
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۸ تير ۱۴۰۵
آه مادرو گریبان مردمش رو گرفت.
۲
۶
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-
ناشناس
۱۰:۴۹ ۰۸ تير ۱۴۰۵
مادورو وخانواده اش مظلومانه به دلیل دفاع ازونزوئلاتوسط شیاطین آمریکایی ربوده شدند وشکنجه شدند وکسی به فریادشان نرسیدوحالاشاهدبدبختیها باشند.
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۲:۰۸ ۰۸ تير ۱۴۰۵
لعنت برترامپ آدم خواروسگ زرد....؟!
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