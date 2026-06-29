کاروان پیاده انصارالحسین امسال، با نیتی متفاوت و به نیابت از رهبر شهید، عازم زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و کربلای معلی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - پیاده‌روی کاروان انصارالحسین به سمت کربلای معلی، سنتی دیرینه و معنوی است که هر ساله با حضور عاشقان اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود و زائران با طی مسیر طولانی، خود را برای حضور در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان در اربعین حسینی آماده می‌کنند.

امسال، اما این حرکت رنگ و بویی متفاوت دارد؛ کاروان انصارالحسین در حالی عازم کربلای معلی شده است که مردم ایران در سوگ شهادت رهبر و جمعی از فرماندهان میدان عزادار هستند.

اعضای این کاروان اعلام کردند که این سفر معنوی را به نیابت از رهبر شهید و برای ادای دین به آرمان‌های والای شهیدان، با دعای عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی آغاز کرده‌اند.

مردم و خانواده‌های زائران نیز با حضور در مراسم بدرقه، ضمن بدرقه عاشقان سیدالشهدا (ع)، از آنان می‌خواهند در جوار حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای امنیت، وحدت، عزت ایران اسلامی و علو درجات شهدای اخیر دعا کنند.

آیین استقبال از کاروان انصارالحسین به مقصد کربلای معلی، عصر سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه در میدان آزادگان (پارک خلیج فارس) لردگان برگزار شد و زائران پس از بدرقه مردم، مسیر خود را به سمت گلزار شهدا و سپس مسجد حضرت فاطمه‌الزهرا (س) در محله خاردان ادامه می‌دهند.