مدیر پایانه مرزی دوغارون در شهرستان تایباد گفت: ورود ناوگان حامل کالاهای ترانزیتی از افغانستان به پایانه مرزی دوغارون بهار امسال ۹۴ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن رکنی روز دوشنبه در چهارمین جلسه کمیته هماهنگی مرز زمینی دوغارون گفت: هزار و ۴۸۵ دستگاه کامیون حامل کالاهای ترانزیتی در این مدت از طریق مرز زمینی اسلام قلعه افغانستان وارد پایانه مرزی دوغارون شده است.

وی اظهار کرد: شمار خروج ناوگان ترانزیتی از پایانه دوغارون به سمت افغانستان هم طی امسال تا پایان خردادماه ۲۲ هزار و ۵۳۰ دستگاه کامیون بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۴۶ درصد افزایش دارد.

به گفته وی، مهمترین کالاهای ترانزیت شده از افغانستان به این پایانه ماش، کنجد و پنبه بوده است و شکر و گازوئیل نیز بیشترین حجم اقلام ترانزیت خروجی به سمت افغانستان را تشکیل داده است.

مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد گفت: آمار ناوگان کالاهای وارداتی از افغانستان به پایانه مرزی دوغارون هم در این مدت هزار و ۵۶۸ دستگاه کامیون بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل افزایش سه و نیم برابری دارد و عمده کالاهای وارداتی از افغانستان را سنگ و خاک روی تشکیل داده است.

فرماندار تایباد هم در این نشست گفت: موانع و برخی از مشکلات موجود در گذرگاه رسمی دوغارون نباید منجر به ایجاد تداخل و کاهش فعالیت های اقتصادی این منطقه شود و در این راستا دستگاههای متولی کشوری، استانی مستقر در دوغارون باید از همه ظرفیت های موجود در راستای شکوفایی این معبر زمینی استفاده کنند.

حسین جمشیدی افزود: بدون شک تسهیل و روان‌سازی رویه های گمرکی و رونق حوزه صادرات، ترانزیت و واردات در دوغارون سطح تعاملات تجاری ایران و افغانستان را در درازمدت افزایش خواهد داد.

وی ادامه داد: هرات مهمترین بازار کشور افغانستان به شمار می‌رود که با نقطه صفر ایران و پایانه مرزی دوغارون فقط ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد و بیشترین حجم کالا از دوغارون به این شهر ارسال می شود، فعالان اقتصادی این کشور همسایه نگاه ویژه ای به دوغارون و فرصت های طلایی آن دارند.

فرماندار تایباد با اشاره به این که مرز دوغارون مهمترین معبر ورود اتباع افغانستانی به ایران است گفت: روزانه در بخش مسافری بیش از چهار هزار نفر شامل راننده، مسافر و کارکنان بخش های مختلف اداری و خدماتی در این پایانه تردد دارند و سالانه بیش از یک میلیون مسافر به صورت قانونی از طریق معبر رسمی دوغارون وارد دو کشور ایران و افغانستان می شوند.

منبع: ایرنا