باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایرلند که از روز چهارشنبه ریاست شورای اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد، در طول این دوره شش ماهه، نمایندگی این بلوک را در روابط با ایران بر عهده خواهد داشت. دیپلمات‌های ایرلندی در ابتدا این وظیفه را از سفارت آلمان در تهران انجام خواهند داد و سپس به محل جدید سفارت ایرلند منتقل می‌شوند که عملیات تجهیز آن «نزدیک به اتمام» است.

وزارت امور خارجه ایرلند اعلام کرده است که جدول زمانی پروژه تأسیس دفتر سفارت و اقامتگاه سفیر، تحت تأثیر درگیری‌های اخیر قرار گرفته است. بر اساس ارقام منتشرشده، طی پنج سال گذشته بیش از ۳.۷۶ میلیون یورو برای بازگشایی سفارت ایرلند در تهران هزینه شده است. سفارت پیشین ایرلند در سال ۲۰۱۲ پس از بحران اقتصادی تعطیل شده بود.

در جریان درگیری‌های اخیر، از جمله بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ و ناآرامی‌های داخلی ایران در دسامبر تا ژانویه، کارکنان دیپلماتیک ایرلند به طور موقت به دوبلین منتقل شدند. وزارت خارجه ایرلند اعلام کرده است که تصمیم به خروج دیپلمات‌ها «به دلایل عملیاتی» بوده است.

مراسم ارائه استوارنامه سفیر جدید ایران در ایرلند، اسحاق آل حبیب، که به دلیل نگرانی دوبلین از سرکوب اعتراضات در ایران به تعویق افتاده بود، سرانجام در ماه مه برگزار شد و آل حبیب رسماً وظایف خود را آغاز کرد.

شورای اتحادیه اروپا از یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران استقبال کرده و اعلام کرده است که این اتحادیه به همکاری با شرکای منطقه‌ای در تلاش‌های دیپلماتیک ادامه داده و برای حمایت از اجرای این توافق آماده است. وزارت خارجه ایرلند تأیید کرده است که دیپلمات‌های این کشور به رهبری سفیر جدید، آیدان کرونین، به تهران بازگشته‌اند. همچنین وزارت خارجه تأکید کرد که در نبود نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران، کشور ریاست‌کننده، نماینده اتحادیه اروپا در تهران خواهد بود.

اجاره سالانه محل سفارت ایرلند که همچنین به عنوان اقامتگاه سفیر استفاده خواهد شد، ۲۷۰ هزار دلار است. از سال ۲۰۲۱، مجموعاً ۳۹۴ هزار و ۳۰۰ یورو برای این پروژه هزینه شده است و هزینه‌های حقوقی کارکنان نیز بخش قابل توجهی از بودجه ۳.۷۶ میلیون یورویی را تشکیل می‌دهد.

منبع: ایرلندتایمز