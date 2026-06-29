به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از ابتدای سال تاکنون ۳۳ مورد تخلف زیست محیطی در استان کشف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خانی مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی گفت: ۳۳ مورد تخلف زیست محیطی توسط مأموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست استان کشف شده است.

او افزود: همچنین از ابتدای سال تاکنون تعداد ۵۳ متخلف در حوزه محیط زیست دستگیر و ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

خانی اظهار کرد: در این بازه تعداد ۶ مورد تخلف تخریب مراتع کشف شده است.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین جرائم مشاهده شده در استان مربوط به شکار غیر مجاز پرندگان و پستانداران وحشی بوده است.

او ادامه داد: در این تخلفات تعداد ۱۲ مورد سلاح مجاز که استفاده غیر مجاز از آن‌ها شده و ۱۱۲ عدد ادوات شکار و صید کشف شده است.