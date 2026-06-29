به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از ابتدای سال تاکنون ۳۳ مورد تخلف زیست محیطی در استان کشف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خانی مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی گفت: ۳۳ مورد تخلف زیست محیطی توسط مأموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست استان کشف شده است.

او افزود: همچنین از ابتدای سال تاکنون تعداد ۵۳ متخلف در حوزه محیط زیست دستگیر و ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. 

خانی اظهار کرد: در این بازه تعداد ۶ مورد تخلف تخریب مراتع کشف شده است.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین جرائم مشاهده شده در استان مربوط به شکار غیر مجاز پرندگان و پستانداران وحشی بوده است.

او ادامه داد: در این تخلفات تعداد ۱۲ مورد سلاح مجاز که استفاده غیر مجاز از آن‌ها شده و ۱۱۲ عدد ادوات شکار و صید کشف شده است.

برچسب ها: تخلف زیست محیطی ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
دستگیری ۳ متخلف شکار و صید در خوسف
دستگیری عاملان زنده گیری پرندگان وحشی در سربیشه
کشف ۲ قبضه سلاح از شکارچیان غیرمجاز در زیرکوه
گونه در معرض انقراض هوبره از متخلف شکار و صید کشف شد
پارسال؛
۱۴۴ متخلف زیست محیطی دستگیر شدند
از زنده گیری نوزادان حیات وحش خودداری کنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
کاهش ۱۴.۶ درصدی پرونده‌های سقط درمانی در خراسان جنوبی
از رفع تصرف اراضی ملی و مبارزه با قاچاق سوخت تا تبیین پیام رهبر
عزم راسخ نهادهای متولی برای مهار بحران تصادفات در خراسان جنوبی