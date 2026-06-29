معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در هفته آینده اعلام کرد صنعت برق کشور برای تأمین برق پایدار درکشور بویژه در شهر‌های میزبان این مراسم در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با بیان اینکه کشور در دوره اوج بار تابستان قرار دارد، گفت: میزان تقاضای برق در حال حاضر از ۷۰ هزار مگاوات عبور کرده و با وجود این شرایط، تأمین برق به صورت پایدار در سراسر کشور در حال انجام است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در هفته آینده افزود: صنعت برق کشور برای پشتیبانی از این مراسم در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته و گروه‌های عملیاتی به ویژه در شهر‌های تهران، مشهد و قم آمادگی لازم را برای تأمین برق در مناطق دارای تمرکز جمعیتی دارند.

به گفته رجبی مشهدی، برای افزایش ضریب اطمینان شبکه برق در این ایام، استفاده از تجهیزات سیار و مولد‌های برق سیار نیز پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز هرگونه اختلال احتمالی در شبکه تأمین برق پایدار به سرعت جبران شود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان ضمن قدردانی از همراهی و همکاری همیشگی مردم در مصرف بهینه برق تأکید کرد: همراهی مردم در مدیریت مصرف برق می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار برق این مراسم داشته باشد و امیدواریم با همکاری مشترکان، همانند گذشته بتوانیم برق مورد نیاز کشور را بدون مشکل تأمین کنیم.

برچسب ها: وزارت نیرو ، صنعت برق
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