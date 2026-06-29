باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با بیان اینکه کشور در دوره اوج بار تابستان قرار دارد، گفت: میزان تقاضای برق در حال حاضر از ۷۰ هزار مگاوات عبور کرده و با وجود این شرایط، تأمین برق به صورت پایدار در سراسر کشور در حال انجام است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در هفته آینده افزود: صنعت برق کشور برای پشتیبانی از این مراسم در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته و گروه‌های عملیاتی به ویژه در شهر‌های تهران، مشهد و قم آمادگی لازم را برای تأمین برق در مناطق دارای تمرکز جمعیتی دارند.

به گفته رجبی مشهدی، برای افزایش ضریب اطمینان شبکه برق در این ایام، استفاده از تجهیزات سیار و مولد‌های برق سیار نیز پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز هرگونه اختلال احتمالی در شبکه تأمین برق پایدار به سرعت جبران شود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان ضمن قدردانی از همراهی و همکاری همیشگی مردم در مصرف بهینه برق تأکید کرد: همراهی مردم در مدیریت مصرف برق می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار برق این مراسم داشته باشد و امیدواریم با همکاری مشترکان، همانند گذشته بتوانیم برق مورد نیاز کشور را بدون مشکل تأمین کنیم.