باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

استقبال زائران حرم امام حسین (ع) و حرم حضرت اباالفضل (ع) از عراقچی + فیلم

زائران عراقی در حرم امام حسین (ع) با سر دادن شعار «علی نگهدارت باد» از سید عباس عراقچی استقبال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پس از دیدار با مقام‌های عراقی، راهی کربلا شد و به زیارت حرم‌های امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) رفت که با استقبال پرشور زائران مواجه شد.

 

مطالب مرتبط
استقبال زائران حرم امام حسین (ع) و حرم حضرت اباالفضل (ع) از عراقچی + فیلم
young journalists club

توصیه زائران اربعین به عراقچی در مقابله با رژیم صهیونیستی + فیلم

استقبال زائران حرم امام حسین (ع) و حرم حضرت اباالفضل (ع) از عراقچی + فیلم
young journalists club

شوخی خبرنگار صداوسیما با لاریجانی و عراقچی + فیلم

استقبال زائران حرم امام حسین (ع) و حرم حضرت اباالفضل (ع) از عراقچی + فیلم
young journalists club

روایت عراقچی از ادعای رژیم صهونیستی درباره نقض آتش بس + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم
۵۸۰
روزنامه‌نگار آمریکایی مطرح کرد:

شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم
۵۷۲

روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم
۴۱۳

تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم
۳۲۷

اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
آماده‌باش کامل ۶ هزار آتش‌نشان برای مراسم روزهای آینده در تهران + فیلم
۲۹۴

آماده‌باش کامل ۶ هزار آتش‌نشان برای مراسم روزهای آینده در تهران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha