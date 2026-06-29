باشگاه خبرنگاران جوان - اطلاعیه بانک مرکزی به شرح زیر است:

در پی انتشار اخبار کذب و اتهام‌زنی‌های بی‌پایه در فضای مجازی درباره پیامد‌های اختلالات اخیر چهار بانک کشور، توضیح چند نکته برای تنویر افکار عمومی ضروری است:

با توجه به اختلالات به وجود آمده برای چهار بانک کشور و در چارچوب مصوبات نهاد‌های بالادستی، بانک‌ها مخیر شدند از ظرفیت سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنند تا پایداری خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شود. در این فرایند، بانک مرکزی هیچ نقشی در انتخاب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ندارد و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده خود بانک‌ها و مطابق ضوابط مربوط انجام می‌شود.

بر این اساس، ادعای هدایت یا توصیه بانک مرکزی برای انتخاب یک شرکت مشخص، اساساً فاقد مبنا است و طرح چنین گزاره‌هایی بدون ارائه مستندات، نه تنها کمکی به روشن شدن موضوع نمی‌کند، بلکه موجب تشویش اذهان عمومی و خدشه به اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی کشور می‌شود.

انتظار می‌رود فعالان رسانه‌ای، به ویژه در موضوعات حساس مرتبط با نظام بانکی، پیش از انتشار ادعا‌های اتهامی، اصول حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی رسانه را رعایت کرده و از طرح گمانه‌زنی‌هایی که می‌تواند افکار عمومی را دچار خطا کند، پرهیز کنند.

همچنین بانک مرکزی در این زمینه، حق پیگیری قضایی از فرد یا افرادی که به انتشار این موضوع بدون ارائه هیچگونه مدرک و سند اقدام کرده‌اند، محفوظ می‌دارد