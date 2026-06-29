ویژه‌برنامه «پرچمدار» با محوریت پوشش آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، هر شب ساعت ۲۰ به صورت زنده از شبکه افق پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با برگزاری آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، شبکه افق ویژه‌برنامه «پرچمدار» را از امروز، دوشنبه ۸ تیرماه تا روز خاکسپاری قائد شهید امت، هر شب ساعت ۲۰ به صورت زنده روانه آنتن می‌کند.

این برنامه با تمرکز بر پوشش آخرین اخبار و اطلاع‌رسانی‌های مرتبط با آیین تشییع، روایت حضور و مشارکت مردمی در مراسم، بازتاب کنش‌های اجتماعی و مردمی و همچنین میزبانی از زائران، تلاش دارد تصویری جامع از این رویداد ارائه کند.

همچنین در طول این ایام، علاوه بر پخش زنده ساعت ۲۰، بخش‌های میان‌برنامه‌ای «پرچمدار» نیز در ساعات مختلف از آنتن شبکه افق پخش خواهد شد تا تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط با این مراسم را در اختیار مخاطبان قرار دهد.

«پرچمدار» به تهیه‌کنندگی سید محمدرضا نعمتی تولید شده و اجرای آن را علی انوری و حمید کثیری بر عهده دارند.

برچسب ها: برنامه تلویزیونی ، رهبر معظم انقلاب ، شبکه افق
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