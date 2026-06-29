باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایراننژاد - ابراهیم کیانی رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به روند برنامهریزی برای برگزاری آزمون وکالت اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شده است آزمون وکالت در نیمه دوم پاییز برگزار شود. همچنین سازمان سنجش تقویم دقیق زمانی را به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام خواهد کرد و به محض وصول این نامه، تاریخ دقیق آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
کیانی درباره منابع آزمون نیز گفت: در حال حاضر تغییری در منابع ایجاد نشده و همان منابع سال گذشته ملاک خواهد بود. به گفته وی، منابع رسمی آزمون نیز حدود مردادماه بهصورت رسمی اعلام میشود.
وی همچنین درباره نحوه پذیرش داوطلبان افزود: بر اساس قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار، ظرفیت مشخصی برای پذیرش وجود ندارد و داوطلبانی که بتوانند حداقل ۷۰ درصد میانگین نمره یک درصد برتر شرکتکنندگان را کسب کنند، بهعنوان پذیرفتهشدگان به کانونهای وکلای دادگستری معرفی خواهند شد.