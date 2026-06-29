منابع نظامی می‌گویند ارتش رژیم اسرائیل تاکنون هیچ دستوری برای خروج از مناطق تحت اشغال خود در لبنان دریافت نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از منابع نظامی گزارش داد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل تاکنون هیچ دستوری برای عقب‌نشینی از مناطق تحت کنترل خود در لبنان دریافت نکرده است.

به گفته این منابع، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل سه روستای فرون، الغندوریه و زوطر الغربیه را برای خروج تعیین کرده، اما در حال حاضر به‌صورت دائمی تنها در فرون و الغندوریه مستقر است و در زوطر و زوطر الغربیه حضور دائمی ندارد.

 این منابع همچنین اعلام کردند که دولت آمریکا در حال بررسی ایجاد سازوکاری برای نظارت بر آتش‌بس در لبنان، مشابه سازوکار اجراشده در غزه است و در جریان مذاکرات، موضوع آموزش نیرو‌های ارتش لبنان در یک کشور ثالث نیز مطرح شده است.

شایان ذکر است که روز جمعه، طرف لبنانی و صهیونی یک توافقنامه سه‌جانبه جدید را با میانجیگری آمریکا امضا کردند که هدف آن خلع سلاح مقاوما در برابر اشغالگری است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنوب لبنان ، ارتش اسرائیل ، حمله به لبنان
خبرهای مرتبط
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان یک روز پس از توافق امنیتی
آنتونیو تاجانی: ایتالیا آماده حمایت دیپلماتیک از توافق اسرائیل و لبنان است
تاکید نتانیاهو بر ادامه اشغالگری ساعاتی پس از امضای توافقنامه با دولت لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای نتانیاهو: جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد
آمریکا از اعمال تحریم‌هایی علیه حزب‌الله خبر داد
اردوغان: تهمت‌های اسرائیل تلاشی برای لاپوشانی نسل‌کشی غزه است
درخواست کوبا برای برگزاری نشست سازمان ملل برای بررسی لزوم پایان محاصره اقتصادی آمریکا
مقام سازمان ملل: یک میلیون نفر در لبنان آواره هستند
لغو ممنوعیت واردات و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای در فنلاند
آخرین اخبار
مقام سازمان ملل: یک میلیون نفر در لبنان آواره هستند
لغو ممنوعیت واردات و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای در فنلاند
اردوغان: تهمت‌های اسرائیل تلاشی برای لاپوشانی نسل‌کشی غزه است
آمریکا از اعمال تحریم‌هایی علیه حزب‌الله خبر داد
ادعای نتانیاهو: جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد
درخواست کوبا برای برگزاری نشست سازمان ملل برای بررسی لزوم پایان محاصره اقتصادی آمریکا
فرو ریختن سقف یک مرکز آموزشی در پاکستان جان ۱۴ کودک را گرفت
نزدیک به ۱۶ هزار خانه در فرانسه در بحبوحه گرمای شدید همچنان بدون برق هستند
رد فرمان اجرایی ترامپ از سوی دیوان عالی آمریکا
وزیر خارجه چین خواستار ادامه مذاکرات آمریکا و ایران شد
دیدار اردوغان با کالاس پیش از اجلاس ناتو در آنکارا
سازمان ملل: بازگشایی تنگه هرمز به شوک اقتصادی پایان نمی‌دهد
احتمال فروش جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکا به ترکیه با انتقال سامانه‌های اس-۴۰۰ به کشور ثالث
فرانسه: موج گرما در ماه گذشته باعث ۳۰۰ مورد مرگ شده است
اروپا میلیارد‌ها یورو برای خرید پهپاد به اوکراین اختصاص می‌دهد
هیئت حماس برای بحث درباره آتش‌بس و بازسازی غزه وارد قاهره شد
ناسا: حدود ۵۹۰۰۰ ساختمان در زلزله‌های ونزوئلا آسیب دیده یا تخریب شده‌اند
وزیر لبنانی: جنوب با خون شهدا حفظ شده، با توافق واگذار نمی‌شود
ناتو در حال اتخاذ روش‌های مشابه رویه‌های هیتلر است
روسیه و آژانس درباره اختلافات ایران و آمریکا گفت‌و‌گو کردند
کرملین: روسیه برای تثبیت بازار داخلی قصد خرید گاز از خارج را دارد
سقوط نفت و طلا؛ بازار‌ها چشم‌انتظار مذاکرات ایران و آمریکا
ادعای زلنسکی: اوکراین مرکز فضایی نزدیک مسکو را هدف قرار داد
خطر آتش‌سوزی در جنوب فرانسه به دلیل خشکسالی و وزش باد تشدید شد
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز احیا شد؛ عبور ۲۴ فروند کشتی در روز دوشنبه
قطر ادعای آمریکا درباره نشست با ایران در دوحه را رد کرد
رأی‌گیری مجلس نمایندگان آمریکا درباره قطعنامه توقف حمایت نظامی از عملیات اسرائیل در لبنان
رد لایحه ممنوعیت دیدار صلیب سرخ با اسرای فلسطینی در کنست؛ درگیری شدید در پارلمان اسرائیل
توافق اروپا و چین برای مهار تنش‌های اقتصادی
نماینده سابق کنگره: جنگ تجارت سودآور آمریکا است