باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از منابع نظامی گزارش داد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل تاکنون هیچ دستوری برای عقب‌نشینی از مناطق تحت کنترل خود در لبنان دریافت نکرده است.

به گفته این منابع، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل سه روستای فرون، الغندوریه و زوطر الغربیه را برای خروج تعیین کرده، اما در حال حاضر به‌صورت دائمی تنها در فرون و الغندوریه مستقر است و در زوطر و زوطر الغربیه حضور دائمی ندارد.

این منابع همچنین اعلام کردند که دولت آمریکا در حال بررسی ایجاد سازوکاری برای نظارت بر آتش‌بس در لبنان، مشابه سازوکار اجراشده در غزه است و در جریان مذاکرات، موضوع آموزش نیرو‌های ارتش لبنان در یک کشور ثالث نیز مطرح شده است.

شایان ذکر است که روز جمعه، طرف لبنانی و صهیونی یک توافقنامه سه‌جانبه جدید را با میانجیگری آمریکا امضا کردند که هدف آن خلع سلاح مقاوما در برابر اشغالگری است.

منبع: الجزیره