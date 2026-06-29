باشگاه خبرنگاران جوان- سید ستار هاشمی روز دوشنبه در دیدار با امام جمعه همدان با اشاره به عملکرد خانواده ارتباطات کشور در جریان جنگ رمضان، گفت: با وجود اصابت بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و حملات به برخی زیرساخت‌ها، شبکه ارتباطی کشور پایدار ماند و هیچ اختلال گسترده‌ای در ارائه خدمات به مردم گزارش نشد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های وزارت ارتباطات در شرایط جنگی حفظ پایداری ارتباطات بود، افزود: در روز‌هایی که مردم بیش از هر زمان دیگری نیازمند اطلاع از وضعیت خانواده و بستگان خود و برقراری ارتباط بودند، تمامی بخش‌های حاکمیتی و خصوصی حوزه ارتباطات با تمام توان تلاش کردند تا ارتباطات بدون وقفه برقرار بماند و آرامش روانی جامعه حفظ شود.

هاشمی با اشاره به حملات انجام‌شده به زیرساخت‌های ارتباطی کشور اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در جریان جنگ مورد اصابت قرار گرفت که می‌توانست اختلال جدی در شبکه ایجاد کند، اما با تلاش شبانه‌روزی همکاران و همکاری اپراتورها، این آسیب‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شد و شبکه ارتباطی کشور پایدار باقی ماند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: امروز بخش عمده‌ای از خدمات کشور بر بستر شبکه ارتباطی ارائه می‌شود؛ از توزیع سوخت و کالا گرفته تا خدمات بانکی، خرید و فروش، خدمات دولت الکترونیک و بسیاری از فعالیت‌های روزمره مردم؛ حفظ پایداری این شبکه موجب شد هیچ‌یک از این خدمات در دوران جنگ متوقف نشود.

هاشمی از همکاری نزدیک وزارت ارتباطات با صدا و سیما نیز خبر داد و گفت: با وجود حمله به برخی مراکز پخش، از ظرفیت‌های زیرساختی کشور برای استمرار پخش برنامه‌های رسانه ملی استفاده شد و در صورت بروز آسیب، خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگشت.

وی همچنین با اشاره به قطع ارتباط برخی جزایر با سرزمین اصلی در چند مقطع، افزود: همکاران وزارت ارتباطات با بهره‌گیری از بستر‌های رادیویی، بی‌سیم و ارتباطات ماهواره‌ای، ارتباط این مناطق را حفظ کردند.

وزیر ارتباطات با اشاره به افزایش استفاده از سکو‌های داخلی در دوره محدودیت اینترنت، اظهار کرد: با تأمین زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی از محل منابع داخلی وزارت ارتباطات، ظرفیت این سکو‌ها افزایش یافت و خدمات اقتصاد دیجیتال بدون وقفه در اختیار مردم قرار گرفت.

هاشمی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: معاونان وزارت ارتباطات به‌عنوان معین سه استان تهران، قم و خراسان رضوی تعیین شده‌اند تا در تعامل با استانداران، زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز مراسم را فراهم کنند.

وی افزود: مسیر‌های برگزاری مراسم با استفاده از شبکه فیبر نوری برای صداوسیما و دستگاه‌های خدمات‌رسان تجهیز شده و امکانات لازم برای اسکان و خدمت‌رسانی به میهمانان نیز پیش‌بینی شده است.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل گفت: در دنیای امروز نمی‌توان مردم را از ارتباطات جهانی بی‌نیاز دانست، شبکه ملی اطلاعات در امتداد اینترنت جهانی تعریف می‌شود و جایگزین آن نیست.

وی تصریح کرد: دسترسی به اینترنت بین‌الملل تنها نیاز دانشگاهیان یا پژوهشگران نیست؛ همه اقشار جامعه، از فعالان رسانه‌ای و کسب‌وکار‌ها گرفته تا صنعتگران، ورزشکاران، هنرمندان و صاحبان مشاغل مختلف برای فعالیت‌های روزمره خود به این بستر نیاز دارند.

هاشمی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای حوزه ارتباطات و شهدای جنگ رمضان، گفت: وزارت ارتباطات در این مسیر چند شهید تقدیم کشور کرده است و امیدواریم به برکت خون شهدا بتوانیم خدمتگزار شایسته‌ای برای مردم و زمینه‌ساز رشد و پیشرفت کشور باشیم