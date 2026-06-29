باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در کشور، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ۷.۵ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل از آن (سال ۱۴۰۳) یک‌دهم درصد (۰.۱ درصد) کاهش یافته است.

در سال ۱۴۰۵ به میزان ۴۰.۶ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل از آن (سال ۱۴۰۳) ۴ دهم درصد (۰.۴ درصد) کاهش یافته است.

جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این سال ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل ۳۴ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و ...) ۳۹ میلیون و ۳۱۱ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن تقریبا ۷۹۱ هزار نفر افزایش داشته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴ بخش خدمات با ۵۳.۲ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲.۸ درصد و کشاورزی با ۱۳.۹ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۰.۳ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ۱۴۰۴ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به در سال قبل از آن (سال ۱۴۰۳) ۲دهم درصد افزایش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۵ به میزان ۱۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان ۳دهم درصد افزایش یافته است.

بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴ معادل ۷.۶ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (سال غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۸.۴ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بیش‌تر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند.