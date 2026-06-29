مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: در حال حاضر پرواز‌های دبی از سرگرفته شده و روزانه ظرفیت انجام ۵ تا ۶ پرواز فراهم است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - رامین کاشف‌آذر مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، با اشاره به آغاز مجدد پروازهای مسیر دبی اظهار کرد: پروازهای این مسیر از امروز آغاز می‌شود و شرکت‌های هواپیمایی مختلف از جمله ، ایران ایرتور، ماهان، وارش و سپهران در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای برقراری پروازها هستند.

وی افزود: مجوزهای لازم برای انجام پروازها صادر شده و با توجه به تقاضای موجود، امکان افزایش تعداد پروازهای مسیر دبی وجود دارد.

محرابی‌نیا با بیان اینکه ظرفیت انجام پروازهای بیشتری در این مسیر وجود دارد، گفت: در حال حاضر می‌توان روزانه حدود ۴ تا ۵ پرواز و حتی در شرایط مناسب ۵ تا ۶ پرواز در این مسیر انجام داد و به مرور تعداد پروازها افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ادامه داد: با توجه به برگزاری مراسم تشییع، ممکن است در هفته آینده محدودیت‌هایی در شرایط پروازی اعمال شود.

 

برچسب ها: پرواز ، هواپیما
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